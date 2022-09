VfL Bochum: Butscher stärkt Riemann den Rücken: "Herausragende Leistungen"

Vor seiner ersten Partie als Interimstrainer des VfL Bochum hat Heiko Butscher sich zu seinem zuletzt kritisierten Torwart Manuel Riemann geäußert.

Knapp eine Woche hatte Heiko Butscher Zeit, den punktlosen Tabellenletzten VfL Bochum auf das Heimspiel (Sonntag, 18. September, 17:30 Uhr) gegen den 1. FC Köln vorzubereiten. Zu Beginn der Trainingswoche hatte der Interimstrainer betont, dass er keine Startelf-Garantien geben werde. Seiner in letzter Zeit zunehmend in der Kritik stehenden Nummer eins Manuel Riemann stärkte der 42-Jährige nun aber bewusst den Rücken.

"Ich glaube, man vergisst schnell, was Manuel für herausragende Leistungen letztes Jahr gebracht hat und auch dieses Jahr", betont Butscher, wie wichtig dessen fußballerische Qualität für den Spielaufbau der Bochumer Mannschaft sei. "Ich zähle ihn zu den besten Torhütern in der Bundesliga." Dass er in den vergangenen Partien bei Gegentoren teilweise eine unglückliche Figur abgegeben hat, lässt sich dennoch nicht wegdiskutieren.

"Ich bin sportlich immer noch überzeugt"

"Natürlich machst du mal Fehler, auch als Torhüter, aber ich habe auch von anderen Spielern etliche Fehler gesehen", würde man es sich aus Butschers Sicht zu leicht machen, die gesamte Schuld auf Riemann abzuladen. "Es ist halt ein Fehlerspiel" - bei dem der öffentliche Blick in solchen Fällen fälschlicherweise automatisch auf den Mann hinten im Kasten falle. "Ich bin sportlich von 'Manu' immer noch überzeugt", so Butscher.

Die Personalsituation beim VfL: Kevin Stöger und Vasileios Lampropoulos sind ins Training zurückgekehrt und stehen für das Köln-Spiel zur Verfügung. Entgegen der Erwartungen konnte Dominique Heintz noch nicht auf den Platz zurückkehren. Er wird am Wochenende definitiv ausfallen - genau wie Takuma Asano, Jacek Goralski, Konstantinos Stafylidis, Lys Mousset und Paul Grave.

Endgültige Personal-Entscheidungen für die anstehende Partien seien aber nach wie vor nicht gefallen. "Wir haben noch gar nicht großartig über die Aufstellung gesprochen, sondern erstmal genügend Eindrücke gesammelt", hätten, wie von Butscher auch erwartet, die Spieler unter der Woche im Training gut mitgezogen. "Jetzt werden wir unsere Gedanken langsam Richtung Köln schieben."