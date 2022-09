Schalke: Abschlusstraining öffentlich - S04 setzt auf Fan-Unterstützung

Anders als zunächst geplant ist das Abschlusstraining von Schalke im Parkstadion vor dem Derby gegen Borussia Dortmund öffentlich.

Vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund setzt der FC Schalke 04 auf zusätzlichen Antrieb durch die eigenen Fans. Das Abschlusstraining am Tag vor dem Duell wird öffentlich sein. Die Einheit im Parkstadion beginnt am Freitagnachmittag um 15.30 Uhr und damit genau 24 Stunden vor dem Anpfiff im Dortmunder Signal-Iduna-Park.

In Vor-Corona-Zeiten war es üblich, dass die Fans Zugang zur letzten Einheit vor einem Derby erhielten. Das war in dieser Woche zunächst nicht geplant. Ursprünglich sollte nur das Training am Dienstag öffentlich sein. Doch nun die Planänderung. "Das war der Wunsch der Fans, dem wollen wir als Mannschaft entsprechen und uns auf Samstag einstellen", begründete Trainer Frank Kramer auf der Pressekonferenz am Donnerstag.





In der Vergangenheit erschienen oft hunderte S04-Anhänger, um die Mannschaft auf die prestigeträchtige Partie einzustimmen. Etwa im November 2015 kamen um die 3000 Zuschauer und sorgten mit einer Pyro-Show für Gänsehaut-Stimmung.