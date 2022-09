Ex-Schalker Nübel: Bayern-Rückkehr nur unter einer Bedingung

Alexander Nübel spielt leihweise für die AS Monaco. Bei seinem Stammklub FC Bayern will der ehemalige Schalker nie wieder auf der Bank sitzen.

Eine Rückkehr von Alexander Nübel zum FC Bayern ist fest eingeplant, das hatte der Berater des 25 Jahre alten Torwarts, der bis zum Ende der laufenden Saison an die AS Monaco ausgeliehen ist, neulich untermauert.

Für Nübel selbst wird das aber offenbar erst zum Thema, wenn Nationaltorhüter Manuel Neuer den Rekordmeister verlassen hat. "Auf keinen Fall kommt für mich infrage, dass ich zurückkomme, wenn Manu noch da ist. Das mache ich sicher nicht, das kann ich ausschließen, dass ich mich bei Bayern noch einmal auf die Bank setze", sagte der 25-Jährige dem Kicker.

Ex-Schalker Nübel ist glücklich bei Leihklub Monaco

So geschehen vor zwei Jahren: Nübel war vom FC Schalke 04 nach München gewechselt und kam im Schatten des klar gesetzten Neuers zu nur vier Einsätzen. Im Sommer 2021 wechselte er leihweise nach Monaco. Im Fürstentum ist er auch nach dem Start seiner zweiten Saison die Nummer eins. Der frühere U21-Nationalspieler kommt inzwischen auf 59 Einsätze. "Ich bin hier zurzeit sehr glücklich und spüre ein riesiges Vertrauen. Und Monaco ist keine kleine Adresse in Europa", sagte Nübel, der mit seinem Klub in der Europa League unterwegs ist.

Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2025. Ein Jahr eher endet das Arbeitspapier von Neuer, sofern die Münchener nicht noch einmal mit dem 36-Jährigen verlängern. Der Platz im Tor würde also frühestens 2024 frei werden. Trotz der unklaren Situation blickt Nübel entspannt in die Zukunft, die er anscheinend nicht zwingend in Bayern sieht. "Ich bin relativ offen, was das angeht." Denn der frühere Schalker ist sich sicher: "Wenn ich meine Leistung weiter bringe, bieten sich Optionen, ob in Monaco, beim FC Bayern oder sonst wo. Ich bin da entspannt", sagte er.