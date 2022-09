Rückschlag für Ex-Schalker Darko Churlinov

Darko Churlinov feierte in der letzten Saison den Aufstieg mit dem FC Schalke 04. Inzwischen spielt er in England und wird dort zunächst ausgebremst.

Nach dem Abschied von Darko Churlinov hofften die Schalke-Fans noch wochenlang, dass der Aufstiegsheld, der in der letzten Saison vom VfB Stuttgart an S04 ausgeliehen war, doch noch zu den Königsblauen zurückkehrt. Doch daraus wurde nichts, da sich die Klubs nicht auf einen Transfer einigen konnten. Spätestens mit Churlinovs Wechsel zum FC Burnley vor knapp einem Monat herrschte Gewissheit.

Beim englischen Zweitligisten wird der Nordmazedonier nun aber ausgebremst. Er hat sich eine Verletzung zugezogen. Eigenen Angaben zufolge wird er in den nächsten acht Wochen ausfallen.

"Hey Clarets, ich werde wegen einer Verletzung für zwei Monate nicht auf dem Platz sein. Lasst uns gemeinsam die Mannschaft unterstützen", schrieb Churlinov in einem Beitrag auf Instagram. "Ich werde alles geben, um so schnell wie möglich wieder da zu sein." In den Kommentaren erhielt er zahlreiche Genesungswünsche, auch von Schalke. "Werde schnell wieder fit, Darko", schrieben die Knappen mit ihrem offiziellen Account. Um welche Art von Verletzung es sich handelt, ist bisher nicht bekannt.





Jedenfalls stehen die Chancen gering, dass Churlinov vor der WM-Pause im November zurückkehrt. Am 12. November empfängt Burnley Blackburn, danach ruht der Ball für einen Monat. Am 10. Dezember startet der Spielbetrieb wieder.

Vor seiner Verletzung kam Churlinov zu ersten Einsätzen für das Team von Trainer Vincent Kompany, nachdem er am ersten Bundesliga-Spieltag noch für den VfB Stuttgart spielte. Dreimal wurde Churlinov bislang eingewechselt, zu einem Startelf-Einsatz reichte es in der Liga noch nicht. Das wird sich in den nächsten Wochen aufgrund seiner Verletzung nicht ändern.