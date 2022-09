VfL Bochum: Der Kapitän über das Reis-Aus, Heiko Butscher und das Köln-Spiel

Der VfL Bochum empfängt am Sonntag (17.30 Uhr) den 1. FC Köln. Vor der Länderspielpause will der VfL unbedingt den ersten Sieg einfahren.

Sechs Spiele, sechs Niederlagen: Der VfL Bochum wartet in der Fußball-Bundesliga-Saison 2022/2023 noch auf ein Erfolgserlebnis. Am Sonntag (18. September) soll es so weit sein. Der 1. FC Köln ist ab 17.30 Uhr an der Castroper Straße zu Gast.

Der VfL geht dann nach der Entlassung von Thomas Reis mit Interimstrainer Heiko Butscher in das letzte Spiel vor der zehntägigen - 19. bis 29. September - Länderspielpause.

VfL-Kapitän Anthony Losilla hat mit RevierSport über die aktuellen Themen gesprochen.

Anthony Losilla über...

... die Niederlage auf Schalke: "Wir waren nach diesem Spiel gefrustet. Das ist aber auch vollkommen normal. Wir wollten die Wende schaffen, aber das ist uns leider nicht gelungen. Wenn man sieht, wie das Spiel gelaufen ist, ist es umso bitterer. Aber wir geben jetzt wieder Vollgas und unser Fokus liegt nur auf Sonntag und dem 1. FC Köln.

... den Neustart, die Reis-Entlassung: "Ob das ein Signal ist, weiß ich nicht. Wir müssen die Entscheidung akzeptieren. Wir stehen hinter dieser, wie wir auch hinter Thomas standen. Wir müssen viele Dinge besser machen und unter der Woche hart trainieren. Nur das können wir beeinflussen, andere Dinge nicht."

... Interimstrainer Heiko Butscher: "Heiko ist ein Typ, der sofort Freude auf den Platz bringen möchte. In so einer Situation brauchen wir das auch. Vielleicht bringt uns das einen neuen Impuls. Die Einheiten unter Butscher sind sehr intensiv, aber immer mit viel Freude. Das tut uns gut."

... das Köln-Spiel: "Natürlich wollen wir mit einem positiven Ergebnis am Sonntag in die lange Länderspielpause gehen. Dann hätten wir einige Tage Zeit, um eine neue Richtung vorzubereiten. In unserer Situation zählt nur ein Erfolgserlebnis. Wir sind nah dran, müssen aber noch mehr investieren, um den ersten Sieg einzufahren. Dafür werden wir gegen den 1. FC Köln gemeinsam mit unseren Fans alles geben." wozi mit gp