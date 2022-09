Schalke: Rechtsverteidiger droht auszufallen - "bis auf Weiteres" ohne Kaminski

Schon das Heimspiel gegen den VfL Bochum verpasste Cedric Brunner angeschlagen. Auch im Dienstagtraining fehlte der Schweizer.

Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 muss „bis auf Weiteres“ auf Marcin Kaminski verzichten. Dies teilten die Gelsenkirchener mit. Der 30 Jahre alte polnische Innenverteidiger musste sich am Dienstag einem „kleinen operativen Eingriff an der Wade“ unterziehen, da eine Glasschnittwunde nicht so verheilt war wie zunächst erhofft.

Kaminski hat für Schalke in dieser Saison bislang einzig das Auftaktspiel beim 1. FC Köln (1:3) bestritten. Nach Informationen dieser Redaktion zog sich Kaminski die Verletzung im privaten Bereich zu.





Im Revier-Derby gegen Borussia Dortmund an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) muss Schalke 04 wohl auch auf Cedric Brunner verzichten. Der 28 Jahre alte Rechtsverteidiger plagt sich weiterhin mit muskulären Problemen am Oberschenkel und verpasste die Trainingseinheit am Dienstagnachmittag. Bereits den 3:1-Heimsieg gegen den VfL Bochum hatte Brunner verpasst. Dort wurde der Schweizer durch Henning Matriciani (22) ersetzt.

Am Dienstag nicht mit den Profis auf dem Trainingsplatz standen auch Kerim Calhanoglu, Justin Heekeren und Ibrahima Cissé. Das Trio arbeitete individuell, nachdem es am Sonntag in der Schalker U23 gegen den 1. FC Düren (4:1) gespielt hatte.