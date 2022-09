Wie einst für Schalke 04: Max Meyer schnürt Doppelpack für neuen Klub

Als Max Meyer letztmals zwei Tore in einer Partie erzielte, spielte er für Schalke. Nun wiederholte das einstige Riesentalent das Tor-Schauspiel.

Es geht steil bergauf für Max Meyer, seit er in der Schweiz angekommen ist. Erst eingewechselt, dann in der Startelf aufgelaufen – und nun im dritten Spiel die ersten Tore in der Super League im Trikot des FC Luzern. Nach zuletzt eher dürftigen Monaten mit vier Wechseln in eineinhalb Jahren hat der Ex-Profi des FC Schalke 04 nun ein neues Kapitel aufgeschlagen, das vielversprechend beginnt.

Vielversprechend begann jüngst auch das Spiel des FC Luzern bei Aufsteiger FC Winterthur. In der 14. Minute flankte Asumah Abubakar auf Meyer, der per Direktabnahme aus gut 14 Metern vollstreckte. Auftakt des Schützenfestes auf der „Schützenwiese“ des FC Winterthur. Gegen einen komplett überforderten Gegner traf Meyer sogar noch einmal, in der 32. Minute markierte er das 4:0 aus zentraler Position aus etwa sechs Metern Entfernung. Aber auch sonst wusste der Deutsche mit gelungenen Aktionen zu gefallen. Alles erinnerte an den 7. März 2015. Damals hatte Meyer im Schalke-Trikot einen Doppelpack erzielt, beim 3:1 gegen die TSG Hoffenheim. In der 65. Minute wurde Doppeltorschütze Meyer am Samstag in der Schweiz dann ausgewechselt – das Spiel war längst entschieden.

Noch in Kontakt mit anderen Ex-Schalkern

Einige Tage zuvor hatte der 26-Jährige im Schweizer Blick über seine bisherige Karriere und seinen Wechsel in die Alpenrepublik gesprochen. Einer der ersten Gratulanten nach der Vertragsunterschrift war demnach ein weiterer Ex-Schalker: Breel Embolo. „Er hat mir gratuliert und mir viel Glück gewünscht. Und ich ihm im Gegenzug zum Wechsel nach Monaco.“ Meyer und Embolo hatten zwei Jahre lang (2016 bis 2018) gemeinsam für die Königsblauen gespielt. Bis heute stehen der Schweizer Nationalspieler und Meyer regelmäßig in Kontakt, beide galten damals bei S04 als Riesentalente.

Seitdem hat Max Meyer bewegte Jahre hinter sich, zuletzt war er nach einem halben Jahr beim 1. FC Köln ein weiteres halbes Jahr bei Fenerbahce Istanbul aktiv, dann ein halbes Jahr an den dänischen FC Midtjylland ausgeliehen, bevor der Vertrag in der Türkei aufgelöst wurde, damit Meyer nun in der Schweiz einen neuen Anlauf nehmen kann. Ist der erneute Wechsel nun eine weitere Station auf dem ständigen Weg bergab, ist das einstige Riesentalent gescheitert? Meyer verneinte die Frage des Blick: „Ich habe rund 200 Partien für Schalke 04 absolviert und über 50 in der Premier League, ich wurde U21-Europameister mit Deutschland und stand 2016 im Olympia-Finale als Kapitän gegen Brasilien auf dem Platz. Als schlechte Karriere würde ich das jetzt nicht bezeichnen.“