BVB nutzt WM-Pause für Reise in drei Länder

Borussia Dortmund wird die WM-Pause Ende des Jahres für eine Marketingreise nutzen. Es geht in drei Länder.

In der Bundesliga gibt es in diesem Jahr eine ungewohnte Pause. Ab Mitte November ruht der Betrieb aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar. Borussia Dortmund nutzt die spielfreie Zeit auch für eine Marketingreise. Vom 21. November bis zum 1. Dezember bricht der BVB nach Südostasien auf und besucht Singapur, Indonesien und Vietnam. In jedem Land wird der Revierklub ein Testspiel gegen einen lokalen Klub austragen, weitere Details wollen die Dortmunder zeitnah verkünden.

"Nach der quälend langen Zeit der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie ist es uns eine große Freude, endlich einmal wieder bei unseren vielen Fans und Partnern in Südostasien zu Gast sein zu können", wird Geschäftsführer Carsten Cramer in einer Mitteilung zitiert. "Wir fühlen uns in der Region seit vielen Jahren sehr willkommen und können es kaum erwarten, uns persönlich bei den Menschen für ihre Leidenschaft, aber auch für ihre Geduld zu bedanken."





Klar dürfte sein, dass der BVB ohne seine größten Stars ins Flugzeug steigt - die werden schließlich bei der WM für ihre Nationalteams im Einsatz sein. Daher werden auch Spieler aus der U19 und U23 dem Dortmunder Reisetross angehören.

BVB-Trainer Edin Terzic freut sich: "Im engen Takt der Spiele bleibt normalerweise kaum Zeit, um auf Auslandsreisen mit Land und Leuten in Berührung zu kommen. Das ist in diesem außergewöhnlichen Fall anders, und ich freue mich neben sportlich attraktiven Begegnungen auch darauf, möglichst viele schwarzgelbe Fans aus Ländern Südostasiens zu treffen und mit ihnen gemeinsam unsere Leidenschaft für unseren BVB zu feiern."