Schalke: Darum fiel der UGE-Fanmarsch vor dem Derby gegen den VfL Bochum aus

Eigentlich wollten die Ultras des FC Schalke 04 vor dem Spiel gegen den VfL Bochum gemeinsam zum Stadion laufen. Darum fiel der Fanmarsch aus.

Vor dem Straßenbahnderby gegen den VfL Bochum wollten sich die Anhänger des FC Schalke 04 mit einem Fanmarsch auf das wichtige Duell mit dem Nachbarn einstimmen. Ab 14.30 Uhr wollte sich die organisierte Fanszene bereits zusammen auf das Abendspiel vorbereiten. „Bei unserem Heimspiel gegen den VfL aus Bochum heißt es mehr denn je gemeinsam alles zu geben, um im Kampf um den Klassenerhalt die ersten drei Punkte einzufahren“, kündigten die „UGE“ an. „Lasst uns schon vor dem Spiel ein deutliches Ausrufezeichen setzen und den Weg zum Stadion gemeinsam antreten.“

Um 16 Uhr wollten sich die Schalke-Fans von der Domplatte im nahegelegenen Stadtteil Buer in Richtung Veltins-Arena in Bewegung setzen. Doch der von den Ultras Gelsenkirchen organisierte Marsch fiel buchstäblich ins Wasser.

Weil der Wetterdienst für den Nachmittag starken und anhaltenden Regen angekündigt hat, sagten die Organisatoren den Marsch am Samstag kurzerhand ab. Und tatsächlich regnete es in Gelsenkirchen am Nachmittag wie aus Kübeln. Allerdings riss der Himmel gegen 17 Uhr wieder auf. Zu spät für den Fanmarsch.

Bereits in der Vergangenheit hatten sich die Anhänger der Königsblauen zu besonderen Spielen mit einer gemeinsamen Anreise zu Fuß in Stimmung gebracht. Vor allem in der Champions League. Unvergessen sind da vor allem die Fanmärsche bei Real Madrid, als sich mehr als 3.000 Schalke-Fans unter den staunenden Augen der Madrider Bevölkerung lautstark zum Estadio Bernabeu durch die halbe Stadt bewegt hatte.

Zuletzt gab es zu einem internationalen Fanmarsch vor dem 0:7 bei Manchester City im März 2019 die Gelegenheit. 5.000 Schalker gingen damals von der Manchester Innenstadt eng begleitet von der Polizei zum Stadion. Es war damals zugleich das letzte internationale Spiel der Knappen bis heute. Und das letzte Spiel von Domenico Tedesco als Schalker Trainer.