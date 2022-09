Derby: So starten der FC Schalke und der VfL Bochum

Um 18:30 Uhr wollen der FC Schalke und der VfL Bochum im Derby den ersten Saisonsieg einfahren. So gehen beide Teams das Spiel an.

Krisengipfel im Ruhrgebiet: Noch sieglos sind der FC Schalke 04 und der VfL Bochum nach fünf Bundesliga-Spieltagen, es ist das Duell Vorletzter gegen Letzter. Die Trainer Frank Kramer (Schalke) und Thomas Reis (Bochum) sind deshalb unter Druck geraten. Doch nicht nur das sorgt am Abend (Anstoß: 18.30 Uhr/Sky) für Brisanz. Zum Schalker Kader gehören zwei Ex-Bochumer: Die Stürmer Simon Terodde und Sebastian Polter spielten schon für den VfL.

Schalkes Trainer Kramer ist die Bedeutung des Spiels bewusst: „Der VfL Bochum ist einer unserer Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Jeder Punkt zählt am Schluss. Wir haben die Überzeugung, dass wir das Spiel mit unseren Jungs und unseren Fans gewinnen können.“

Bochums Trainer Reis verwies auf eine sehr gute Trainingswoche: „Die Truppe lebt, will endlich die Punkte einfahren. Wir spielen Bundesliga, das ist keine Selbstverständlichkeit. Uns fehlen zwar die Punkte, aber ich freue mich sehr auf dieses Spiel und habe Bock, aus diesem Tal herauszukommen.“

So spielen Schalke 04 und der VfL Bochum Schalke: Schwolow – Matriciani, van den Berg, Yoshida, Ouwejan – Krauß, Flick – Drexler – Larsson, Terodde, Bülter. Trainer: Kramer Bochum: Riemann – Gamboa, Masovic, Lampropoulos, Soares – Losilla, Förster – Asano, Zoller, Stöger – Hofmann. Trainer: Reis Schiedsrichter: Zwayer

Die Königsblauen können beinahe auf ihre Bestformation zurückgreifen. Lediglich der verletzte Marcin Kaminski (Wunde an der Wade) und der angeschlagene Cedric Brunner fehlt. Für Brunner, der beim 1:1 in Stuttgart noch in der Startelf gestanden hatte, rückt Henning Matriciani in die erste Elf. Auf der linken Abwehrseite vertritt Tobias Mohr den angeschlagenen Thomas Ouwejan.

Etwas anders ist die Personalsituation beim VfL: Jacek Goralski und Konstantinos Stafylidis (beide muskuläre Probleme) und Dominique Heintz (muskuläre Probleme) fehlen. Auch beim VfL gibt es zwei Änderungen. Danilo Soares feiert auf der linken Abwehrseite sein Comeback und ersetzt Jodri Osei-Tutu. Auch vorn gibt es eine Änderung: Philipp Hofmann spielt für Gerrit Holtmann. Hofmann stürmt, Simon Zoller weicht auf die Flügel aus.