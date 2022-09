Amateure: 246-maliger Bundesligaprofi kickt in der Kreisliga C

Immer wieder gibt es Fußballprofis, die ihre Karrieren in den Niederungen des Fußballs ausklingen lassen. So auch ein 246-maliger Bundesligaspieler, der nun in der Kreisliga C kickt.

Konstantin Rausch wird den Fans der Fußball-Bundesliga ein Begriff sein. Allen voran denen von Hannover 96. 180 seiner insgesamt 246 Einsätze in der 1. Bundesliga absolvierte er für die Niedersachsen. Seit wenigen Wochen kickt der 32-jährige neunmalige russische Nationalspieler in der Kreisliga C für SC Vorwerk Celle II. Konstantin Rausch in Zahlen: Hannover 96: 180 Spiele, 11 Tore, 26 Vorlagen 1. FC Köln: 50 Spiele, ein Tor, 5 Vorlagen Dinamo Moskau: 48 Spiele, 2 Tore, 8 Vorlagen SV Darmstadt 98: 33 Spiele, 3 Tore, 6 Vorlagen VfB Stuttgart: 27 Spiele, 2 Tore, keine Vorlage Hannover 96 II. 15 Spiele, kein Tor, keine Vorlage VfB Stuttgart II: 9 Spiele, 2 Tore, eine Vorlage 1. FC Nürnberg: 4 Spiele, kein Tor, keine Vorlage 1. FC Nürnberg II: ein Spiel, kein Tor, keine Vorlage 9 (kein Tor, keine Vorlage) Länderspiele für Russland Warum? "Koka", wie Rausch gerufen wird, versprach seinem Bruder Alex, dass beide irgendwann einmal in einer Mannschaft spielen werden. Es ist nun die zweite Mannschaft des SC Vorwerk Celle in der Kreisliga C geworden. Das Versprechen hat der Ex-Profi also eingelöst. "Konstantin Rausch sieht man seine Erfahrung deutlich an. Obwohl ich eigentlich der Trainer des Teams bin, ist deutlich zu spüren, dass er viel mehr weiß als ich", schwärmt Viktor Flemer, Coach der Celler Zweitvertretung, im Gespräch mit dem Portal "fussball.de". Flemer weiter: "Es ist schwierig zu beschreiben, wie es ist, mit einem langjährigen Profifußballer zusammenzuarbeiten. Es fühlt sich aber toll an, einen solchen Spieler in den eigenen Reihen zu haben. Von ihm können wir nur lernen und uns dadurch verbessern." In seinem ersten Spiel musste Rausch beim Stande von 1:1-Remis - Rausch erzielte den Treffer für seine Mannschaft - nach 30 Minuten ausgewechselt werden. Endstand: 1:7 aus Sicht des Rausch-Team. Kurzum: Ohne "Koka" scheint beim SC Vorwerk Celle II nicht viel zu zusammen zu laufen.

Zur Startseite