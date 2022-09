VfL Bochum: Stöger erklärt Derby-Plan und meint - "Das ist kein normales Spiel"

FC Schalke 04 gegen den VfL Bochum: Es ist das Derby zweier noch siegloser Bundesliga-Teams. Bochums Kevin Stöger erklärt, worauf es am Samstag ankommt.

Den Start nach seiner Rückkehr zum VfL Bochum hatte sich Kevin Stöger sicher anders vorgestellt. Nach fünf Spieltagen wartet der 29 Jahre alte Österreicher noch auf den ersten Liga-Sieg mit dem Revierklub. Die nächste Chance bietet sich am Samstagabend (18.30 Uhr) - ausgerechnet im Derby beim FC Schalke 04, der ebenfalls noch nicht gewonnen hat. Vor dem Revierduell erklärt Dauerbrenner Stöger (bislang immer über 90 Minuten), warum er sich trotz der Krise auf ein "geiles Spiel" freut.

Die Tabelle ist so eng, dass man mit ein oder zwei Siegen da rauskommen kann. Wir wollen jetzt einfach punkten. Kevin Stöger

Stöger über...

... den Frust nach dem 0:2 gegen Bremen: Wir waren natürlich enttäuscht von der Niederlage gegen Bremen, weil sie unnötig war. Wir haben sie analysiert und verarbeitet. Jetzt ist es gar nicht mehr im Kopf. Diese Woche war Feuer drin, man hat gesehen, dass wir jetzt ein Derby haben. Das ist etwas anderes als ein normales Bundesliga-Spiel. Wir haben gut trainiert und freuen uns auf ein geiles Spiel.

... die fünf Pleiten in Serie und den letzten Tabellenplatz: Wenn man die Tabelle anschaut, ist es natürlich nicht schön, mit null Punkten auf dem letzten Platz zu stehen. Aber damit beschäftigen wir uns nicht — wir arbeiten weiterhin hart. Wenn wir weiter so auftreten und noch konzentrierter sind, dann werden wir uns auch belohnen. Die Tabelle ist so eng, dass man mit ein oder zwei Siegen da rauskommen kann. Wir wollen jetzt einfach punkten.

... das Derby gegen Schalke: Wir fangen bei null an, blenden die Tabelle in den 90 Minuten komplett aus. Mit einem Erfolgserlebnis wäre es für den Kopf natürlich ganz was anderes, dann wären wir befreiter. Das wollen wir jetzt endlich schaffen und vor unserer Kurve feiern. Unsere Fans werden sicher einen top Support abliefern. Ich hoffe, dass wir ihnen dafür was zurückgeben können. Ich bin mir sicher: Wenn jeder alles dafür tut, wird uns das auch gelingen.

... die erforderliche Spielweise gegen Schalke: Schalke hat schon das ein oder andere System gespielt, aber wir wollen unser Spiel durchziehen. Wir wollen uns nicht zu sehr am Gegner orientieren, sondern unsere Stärken einbringen. So werden wir zu Torchancen kommen und unsere Fans mitnehmen. Das Wichtigste ist dann, dass wir das Tor auch machen.

... den Support der Fans: Es ist fantastisch, was die Fans abliefern, das hat jeder bei unseren letzten Spielen gesehen. Sie stärken uns den Rücken - und das wird auch am Samstag enorm wichtig sein. mit gp