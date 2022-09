VfL Bochum: Thomas Reis - Keine Angst vor Jobverlust bei Pleite gegen Schalke

Trainer Thomas Reis soll beim VfL Bochum unter Druck stehen. Doch vor dem Derby gegen Schalke sorgt er sich nicht um seinen Job.

Bochums Trainer Thomas Reis macht sich vor dem richtungweisenden Spiel beim FC Schalke 04 nach eigenen Angaben keine Sorgen um seinen Job. Er mache sich aus mehreren Gründen keine Gedanken, sagte der 48-Jährige am Donnerstag. „Zum Ersten ist noch keine Niederlage eingetreten. Zum Zweiten haben wir ganz deutlich gesagt, wie der weitere Ablauf ist: dass wir uns im November zusammensetzen.“ Dass die Partie ein „Schicksalsspiel“ sein soll, sei nicht vom Verein gekommen, sagte Reis.

Am Vortag hatte Bochums neuer Sportchef Patrick Fabian darauf verzichtet, Reis bei einer Niederlage gegen Schalke eine klare Jobgarantie auszusprechen. "Wir bewegen uns im Leistungssport, da sind Ergebnisse eine wichtige Zutat", sagte der 34-Jährige in einem WAZ-Interview. "Wir sind allerdings nicht so weit, ausschließlich davon irgendwelche Entscheidungen abhängig zu machen. Wir schauen uns an, wie die Leistung der Mannschaft unter der Woche und beim Spiel ist. Dann werden wir weitersehen."

Nach fünf Niederlagen in den ersten fünf Partien in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga ist der VfL Bochum Tabellenletzter. Reis steht daher sportlich unter Druck. Zudem einigte er sich bisher nicht mit dem VfL auf eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags und soll Medienberichten zufolge im Sommer mit Schalke verhandelt haben. Die Vertragsgespräche in Bochum sollen laut Reis in der WM-Pause fortgesetzt werden.

Zuletzt gab es eine Menge medialen Wirbel um Reis. "Was auf mich eingeprasselt ist, war nicht schön, aber letztendlich musst du darüber stehen." Er verspüre keinen Druck: "Wir haben eine gute Transparenz und tauschen uns über die wichtigen Dinge aus. Wir wollen alle an einem Strang ziehen."

Der Verein habe in den vergangenen drei Jahren "so viel aufgebaut", meinte Reis mit Blick auf den Aufstieg und den Klassenerhalt. „Das muss für uns auch ein großer Pluspunkt werden, dass wir gemeinsam aus dieser Misere, in der wir uns im Moment befinden, rauskommen. Da spielt mein Name keine Rolle. Es geht um den Verein. Wir haben einfach Bock und genießen einfach dieses Derby.“ (mit RS)