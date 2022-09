VfL Bochum: Manuel Riemann fehlt im Training - Ausraster nicht der Grund

Beim Training des VfL Bochum am Mittwoch fehlte Torhüter Manuel Riemann. Das habe aber nichts mit der Entgleisung des Torhüters am Vortag zu tun, so der Verein.

Der VfL Bochum hat am Mittwoch ohne Torhüter Manuel Riemann trainiert, der bei der Einheit am Vortag mit einer Entgleisung für Wirbel gesorgt hatte. Einen Zusammenhang zwischen dem Vorfall und dem Fehlen des 33-Jährigen gebe es nicht, betonte der Revierklub auf Twitter. Vielmehr seien Magen-Darm-Probleme der Grund dafür. "Ist wirklich so", schrieben die Bochumer. Riemann hatte am Dienstag seine Teamkollegen als "Missgeburten" beschimpft, sich mit Flügelspieler Gerrit Holtmann angelegt und dadurch eine Rudelbildung verursacht. Der als emotionale Charakter bekannte Keeper musste das Training frühzeitig beenden.

Nur wenige Stunden später hatte sich Riemann per Videobotschaft auf Instagram entschuldigt. "Ich habe beim Training ein Wort benutzt, das benutzt man nicht. Leute fühlen sich dadurch diskriminiert, ich möchte das Wort auch gar nicht wiederholen. Ich möchte mich einfach entschuldigen, ich bin in dieser Szene meiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden", sagte der gebürtige Mühldorfer.

Zur Startseite