Trotz Blamage: Tedesco glaubt an Zukunft bei RB Leipzig

RWE-Trainer "Wir haben alle ein klares Ziel, dass sich Rot-Weiss Essen etabliert"

Rot-Weiss Essen tritt am Freitagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim VfL Osnabrück an. Vor dem Spiel an der Bremer Brücke richtete der RWE-Trainer einen Appell an das Umfeld.