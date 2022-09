VfL-Legende vor Schalke: "Alles, was letztes Jahr gut war, soll jetzt schlecht sein?"

FC Schalke 04 gegen VfL Bochum: Auch Peter Peschel, eine echte Bochumer Legende, wird am Samstagabend (18.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) gespannt Richtung Gelsenkirchen blicken.

Fünf Spiele, fünf Niederlagen: Der VfL Bochum hätte nicht schlechter in die Bundesliga-Saison 2022/2023 starten können.

Und noch mehr: Beim VfL herrscht der Haussegen schief. Die Diskussionen um Trainer Thomas Reis, dem ein Sommer-Flirt mit dem FC Schalke 04 nachgesagt wird, hören nicht auf. Nun kam noch eine weitere Baustelle hinzu: Torwart Manuel Riemann hat laut der WAZ seine Mannschaftskollegen im Training als "Missgeburten" beleidigt. Eine Rudelbildung war die Folge. Mittlerweile entschuldigte sich die Nummer eins des VfL für seinen Ausraster via Instagram.

Peter Peschel ist eine Legende des VfL Bochum. Elf Jahre spielte der im polnischen Prudnik geborene Peschel für den VfL Bochum. In 270 Pflichtspielen erzielte er 59 Tore und bereitete 21 weitere Treffer vor. 154 Mal stand er für Bochum in der 1. Bundesliga auf dem Rasen. Er erlebte die guten und schlechten Zeiten an der Castroper Straße. Einst VfL-Profi, heute ist er ein Fan der Bochumer.

RevierSport hat bei einer Bochumer Legende, Peter Peschel (50), nachgefragt, was denn mit und beim VfL aktuell los ist?

Peter Peschel über...

... die Entgleisung von Manuel Riemann: "Was soll denn passiert sein? Dass er Mitspieler beleidigt? Das ist doch nichts Neues (lacht). Im Ernst: Die Menschen, die Charaktere ändern sich doch nicht innerhalb eines Jahres. Was sich geändert hat, ist die Lage. Vor einem Jahr war alles gut beim VfL, weil der Erfolg da war. Nun ist kein Erfolg da und es rappelt. Aber ich frage mich: Alles, was letztes Jahr gut war, soll jetzt schlecht sein? Das sehe ich anders."

Da will jemand dem VfL und auch Thomas Reis schaden. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich glaube auch, dass es denjenigen weniger interessiert hätte, wenn es nicht Schalke, sondern ein anderer Klub gewesen wäre. Ich finde, dass das alles Thomas Reis gegenüber nicht fair ist. Peter Peschel

... die Abgänge von Bella Kotchap, Leitsch und Polter: "Klar, der VfL hat gute Spieler verloren. Aber mir ist das alle zu einfach, den aktuellen Misserfolg mit den Abgängen zu erklären. Die Spiele, Bayern München ausgenommen, waren doch bisher auch alle eng. Mit etwas mehr Matchglück kannst du auch die Dinger gewinnen, oder zumindest einige Punkte holen. Doch dieses Glück musst du dir wieder hart erarbeiten. Die Mannschaft ist auf jeden Fall konkurrenzfähig. Ich sehe das alles nicht so dramatisch wie es dargestellt wird. Das wäre der Fall, wenn der VfL in jedem Spiel unterlegen gewesen wäre. Aber das war ja nicht so!"

... die Personalie Thomas Reis: "Ich habe Thomas als Fußballer geschätzt und schätze ihn auch als Menschen. Ob er jetzt die Wahrheit sagt oder nicht, sei dahin gestellt. Fakt ist, dass er kein Verbrechen begangen hat. Und ich frage mich: Warum kommt dieses Schalke-Gerücht vom angeblichen Flirt mit Reis jetzt heraus, jetzt vor der fünften Niederlage? Warum nicht früher? Da will jemand dem VfL und auch Thomas Reis schaden. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich glaube auch, dass es denjenigen weniger interessiert hätte, wenn es nicht Schalke, sondern ein anderer Klub gewesen wäre. Ich finde, dass das alles Thomas Reis gegenüber nicht fair ist."

... eine mögliche Trennung von Reis: "Dazu möchte ich gar nichts sagen. Das müssen andere entscheiden. Aber auch Thomas wird wissen, dass Fußball ein Ergebnissport ist. Bei einer Niederlage auf Schalke hat er nur wenige Argumente."

... das Derby auf Schalke: "Schalke hat vielleicht einen kleinen Vorteil im Kopf. Aber ich glaube fest daran, dass da in der Arena einiges für den VfL geht und Bochum punkten wird. Das ist ein Spiel, in dem du zurückkommen kannst. Ich tippe auf einen Bochumer Sieg."

... den Klassenerhalt des VfL: "Auch, wenn es zur Zeit kaum einer glauben mag: Ich glaube daran! Der VfL wird auch 2023/2024 in der Bundesliga spielen. Den Schalkern wünsche ich auch den Klassenerhalt. Je mehr Ruhrpott-Derbys in der Bundesliga, desto besser."