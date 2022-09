Schalke: Das sagt der Trainer nach dem 1:1 in Stuttgart

Der VfB Stuttgart und der FC Schalke 04 teilen auch nach dem 5. Spieltag in der Bundesliga eine Gemeinsamkeit. Beide Klubs warten immer noch auf den ersten Saisonsieg.

Der VfB Stuttgart und der FC Schalke 04 trennten sich am Samstag 1:1-Unentschieden. Damit warten beide Klubs weiter auf den ersten Dreier in der laufenden Bundesliga-Saison.

Nach dem Schlusspfiff zeigten sich aber beide Trainer nicht gerade unzufrieden über das Remis. In Stuttgart war man mit dem Ergebnis, auf Seiten der Schalker mit der Spielweise einverstanden.

Die Mannschaft hat ein gutes Gesicht gezeigt, hat das Spiel aus der Vorwoche gut verarbeitet und sich sehr geschlossen und als Einheit präsentiert. Frank Kramer

VfB-Cheftrainer Pellegrino Matarazzo, der auf der Tribüne Platz nehmen musste und seine Sperre aus dem Köln-Spiel absaß, bilanzierte: "Es war von uns eine ordentliche Anfangsphase und eine ordentliche Leistung in Unterzahl. Alles dazwischen war nicht ausreichend. Wir haben zum ersten Mal in dieser Saison schlecht gespielt und einen glücklichen Punkt geholt. Wir hatten zu viele Ballverluste, gerade mit dem Offensivspiel war ich nicht zufrieden."

Schalke-Cheftrainer Frank Kramer analysierte: "Wir haben eine sehr intensive Leistung gesehen, das haben wir auch gebraucht. Durch einen individuellen Fehler sind wir etwas unglücklich in Rückstand geraten. Meine Mannschaft hat darauf eine sehr gute Reaktion gezeigt und es sofort wieder in die richtige Richtung gebogen. Alles in allem war es eine sehr disziplinierte und engagierte Leistung. In den letzten 15 bis 20 Minuten hatten wir drei richtig gute Abschlusschancen, aus denen wir mehr hätten machen können."

Doch insgesamt überwog beim Schalker Fußballlehrer das Positive. Kramer: "Die Mannschaft hat ein gutes Gesicht gezeigt, hat das Spiel aus der Vorwoche gut verarbeitet und sich sehr geschlossen und als Einheit präsentiert. Wir hatten die Kontrolle in den letzten 20 Minuten. Das kann auch gefährlich sein, wenn man sich zu sehr locken lässt, weil man einen Mann mehr auf dem Platz hat und dann in den Konter läuft. Wir haben stattdessen geduldig auf unsere Chancen gespielt, die wir leider nicht verwertet haben. Deswegen nehmen wir den Teilerfolg mit."

Für den VfB Stuttgart, der viermal Unentschieden spielte und ein Spiel verlor, geht es am nächsten Samstag (15.30 Uhr) zum Serien-Meister FC Bayern München. Derweil bestreiten Schalke und Bochum das 18.30-Uhr-Spiel am Samstagabend. Es ist nicht nur ein Ruhrpott-Duell, sondern für Schalke eine weitere Partie gegen einen Gegner, der bis dato noch keinen Sieg in dieser Saison einfahren konnte. Die Bochumer Bilanz: Fünf Begegnungen, fünf Niederlagen. Schalke ist in diesem Heimspiel gefordert, den ersten Dreier der laufenden Saison einzufahren.