Schalke: Zalazar auf der Bank! So startet S04 beim VfB Stuttgart

Zwischenzeitlich geriet das anstehende Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart (heute, 15.30 Uhr/Sky) beim FC Schalke 04 während der Woche zur Nebensache.

In der Schlussphase der Transferperiode gab es beim FC Schalke 04 noch einige Änderungen - und auch die Diskussionen um ein mögliches Interesse an Trainer Thomas Reis vom VfL Bochum sorgten für Unruhe. Nun aber rollt der Ball, und im fünften Spiel nach dem Wiederaufstieg soll es den ersten Sieg geben.

Es ist das Duell zweier Mannschaften, die noch kein Spiel gewonnen haben - der VfB beendete drei der vier Partien mit einem Unentschieden, Schalke zwei. Schalkes Trainer Frank Kramer hat die Spielweise der Stuttgarter genau studiert: "Sie haben eine gewisse Stabilität, das sieht man in der Grundordnung, in der sie spielen. Dann haben sie Spieler wie Silas oder Tomas, die über eine gute Geschwindigkeit verfügen. Sosa ist über die linke Seite in der Lage, nach vorne anzuschieben und das auch tut. Deshalb spielen sie etwas linkslastiger. Das ist eine Mannschaft, die über das Umschaltspiel Chancen kreiert. Darauf müssen wir uns einstellen und gewappnet sein."

Stuttgart: Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, Endo, Ahamanda, Sosa - Egloff, Führich - Silas. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, Endo, Ahamanda, Sosa - Egloff, Führich - Silas. Schalke: Schwolow - Brunner, Yoshida, van den Berg, Ouwejan - Kral, Krauß - Larsson, Drexler - Bülter, Terodde.

Die Schwaben müssen auf Trainer Pellegrino Matarazzo verzichten, der beim 0:0 in Köln vor einer Woche Gelb-Rot gesehen hatte. Ein Vorteil für S04? "Es spielt immer alles eine gewisse Rolle. Sonst würde man es immer anders machen. Wenn es keine Rolle spielen würde, könnte man sich als Cheftrainer zurückziehen auf Tribüne, von der man einen besseren Blick hat", sagte Kramer.

Die Schalker treten fast in Besetzung an. Nur Marcin Kaminski, der sich im privaten Umfeld verletzt hatte und genäht werden musste, fehlt. Für die Startelf war Kaminski aber nicht vorgesehen. Den zum AC Mailand abgewanderten Malick Thiaw ersetzt Zugang Sepp van den Berg (FC Liverpool). Der zweite Last-Minute-Neue Kenan Karaman spielt noch nicht von Beginn an.

Außer der Umstellung in der Abwehr gibt es zwei weitere Änderungen: Florian Flick rückt im defensiven Mittelfeld für Alex Kral in die Startelf. Auf der Außenposition ersetzt der schnelle Jordan Larsson den zuletzt schwächelnden Rodrigo Zalazar.