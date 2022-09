Schalke 04: Vertrag mit Lee mit sofortiger Wirkung aufgelöst

Der Weggang von Dong-gyeong Lee ist perfekt. Der Südkoreaner hat seinen Vertrag bei den Königsblauen aufgelöst und wechselt in die 2. Bundesliga.

Der FC Schalke 04 und Dong-gyeong Lee haben den bis Ende des Kalenderjahres gültigen Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Das verkündeten die Königsblauen am späten Donnerstagnachmittag. Über die Modalitäten sei aber Stillschweigen vereinbart worden. Der Südkoreaner wechselt mit sofortiger Wirkung zum FC Hansa Rostock.

„Natürlich haben sowohl der Spieler als auch wir uns seine Zeit beim FC Schalke anders vorgestellt. Dennoch muss man abwägen, was in der aktuellen Situation für alle Parteien die beste Lösung ist“, erklärt Sportdirektor Rouven Schröder in der Pressemitteilung des Vereins. „Lee ist ein toller Spieler und Profi, dazu will er sich für die Nationalmannschaft empfehlen. Aus diesem Grund sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, die Leihe – die für uns von vornherein risikolos war – noch während dieser Transferperiode zu beenden. Wir wünschen Dong-gyeong für seine private und sportliche Zukunft alles Gute.“

Abgänge im Überblick: Darko Churlinov (nach Leihe zurück zum VfB Stuttgart), Yaroslav Mikhailov (nach Leihe zurück zu Zenit St. Petersburg), Andreas Vindheim (nach Leihe zurück zu Sparta Prag), Martin Fraisl (Arminia Bielefeld), Salif Sané (Ziel unbekannt), Marc Rzatkowski (Arminia Bielefeld), Ko Itakura (nach Leihe von Manchester City), Timo Becker (Holstein Kiel), Dries Wouters (KV Mechelen / Leihe), Levent Mercan (Karagümrük), Nassim Boujellab (Leihe zu HJK Helsinki endet Ende 2022), Reinhold Ranftl (Austria Wien / Leihe), Rabbi Matondo (Glasgow Rangers), Hamza Mendyl (OH Leuven), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim), Marvin Pieringer (SV Paderborn / Leihe), Can Bozdogan (FC Utrecht / Leihe), Victor Palsson (DC United), Malick Thiaw (AC Mailand), Blendi Idrizi (Regensburg, ausgeliehen), Dong-gyeong Lee (FC Hansa Rostock).

Lee war am letzten Tag der Winter-Transferperiode Ende Januar vom südkoreanischen Erstligisten Ulsan Hyundai ausgeliehen. Wenige Wochen nach dem Wechsel wurde der 24-Jährige durch einen Mittelfußbruch ausgebremst und musste mehrere Monate lang pausieren. Für den FC Schalke 04 kam der südkoreanische Nationalspieler einmal im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf zum Einsatz. Lee ist der 21. Abgang des FC Schalke 04 im noch laufenden Transfersommer.