Gegner des VfL Bochum: Offensivpower trifft schwache Defensive, Gesamtbilanz pro Werder

Der VfL Bochum will gegen Werder Bremen in der Saison erstmals punkten. Die Gesamtbilanz spricht für Grün-Weiß, der letzte Bochumer Erfolg liegt lange zurück.

Nach nur einem Jahr Abstinenz kehrte der SV Werder Bremen im Sommer in die 1.Bundesliga zurück. Zum Saisonstart zeigten sich die Hanseaten vor allem in den Schlussminuten brandgefährlich. Am Samstag (3. September, 15.30 Uhr) ist der Aufsteiger beim VfL Bochum zu Gast.

Und nachdem es am letzten Wochenende zu Hause gegen Eintracht Frankfurt (3:4) die erste Saisonniederlage gab, will der SVW lieber an das letzte Gastspiel im Westen anknüpfen: das verrückte 3:2 bei Borussia Dortmund. Insgesamt fielen bei den vier Saisonspielen der Bremer bereits 20 Tore, ein Schnitt von fünf Toren pro Spiel. Bei aller Offensivstärke zeigte sich das Team von Trainer Ole Werner defensiv anfällig und kassierte immer mindestens zwei Gegentore. Auch im DFB-Pokal gegen Energie Cottbus hatte Werder Mühe, rettete am Ende ein 2:1 über die Zeit.

Nach dem Aufstieg verstärkte sich Werder mit Niklas Stark (Hertha BSC), Amos Pieper (Arminia Bielefeld), Oliver Burke (Sheffield United), Jens Stage (FC Kopenhagen), Lee Buchanan (Derby County) und Mitchell Weiser, der bereits in der abgelaufenen Zweitligasaison von Bayer Leverkusen an die Weser ausgeliehen war. Burke machte bereits mit zwei späten Toren auf sich aufmerksam, unter anderem das 3:2 gegen Borussia Dortmund. Pieper ist ebenso wie Weiser und Stage klarer Stammspieler, Stark hingegen ist bisher vor allem auf der Bank zu finden.

Die Gesamtbilanz spricht recht klar für Grün-Weiß. In 71 Vergleichen behielt der Nordklub 44 Mal die Oberhand, neben 17 Unentschieden holte der VfL zehn Siege. Allerdings: Neun dieser Siege holte der VfL im eigenen Stadion, wenn etwas ging gegen den SVW, dann an der Castroper Straße.

Den letzten Heimsieg holte der VfL allerdings noch im alten Jahrtausend. Am 8. September 1998 gewann der VfL durch Treffer von Frank Fahrenhorst und Samir Toplak mit 2:0. Das letzte Duell der beiden entschied Werder 3:2 für sich. Für Werder trafen Marko Marin, Torsten Frings und Claudio Pizarro, bei Bochum waren Zlatko Dedic und Stanislav Sestak erfolgreich.