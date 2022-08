Borussia Dortmund: Akanji vor einem Wechsel in die Premier League

Manuel Akanji könnte seinem früheren Mannschaftskollegen Erling Haaland folgen und zu Manchester City wechseln.

Borussia Dortmunds Innenverteidiger Manuel Akanji könnte vor dem Ablauf der Transferfrist aus der Bundesliga zu Manchester City in die englische Premier League wechseln. Wie „The Athletic” berichtete, stünde die Entscheidung über einen Transfer kurz bevor. Die Verhandlungen um den 27-Jährigen seien voll im Gange und beide Parteien befinden sich in fortgeschrittenen Gesprächen.

Das englische Newsportal nannte eine Ablösesumme von rund 17,5 Millionen Euro. Demnach wäre Akanji um einiges günstiger als der zu Saisonbeginn gewechselte ehemalige BVB-Stürmer Erling Haaland. Haaland war für eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester City gewechselt.

Nach Angaben von Transfermarkt.de beziffert sich Akanjis derzeitiger Marktwert auf 30 Millionen Euro. Der Verteidiger besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023. In der laufenden Bundesligasaison kam Akanji noch in keinem einzigen Pflichtspiel zum Einsatz und spielte neben Mats Hummels und den Neuverpflichtungen Nico Schlotterbeck und Niklas Süle keine große Rolle mehr in der Abwehr von Cheftrainer Edin Terzić.

Bislang kam Akanji seit seinem Wechsel vom FC Basel zum BVB im Jahr 2018 in der Bundesliga auf 119 Einsätze. Währenddessen erzielte der Schweizer fünf Tore und legte einen weiteren Treffer auf.