Schalke: Offiziell! Malick Thiaw wechselt nach Italien

Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern, jetzt ist es offiziell: Malick Thiaw verlässt den FC Schalke und schließt sich dem italienischen Meister AC Mailand an.

Was sich in den letzten beiden Tagen bereits deutlich konkretisiert hatte, ist nun perfekt. Malick Thiaw (21) verlässt den FC Schalke 04 und wechselt mit sofortiger Wirkung zum italienischen Meister AC Mailand. Beide Vereine bestätigten am Montagabend den Transfer des Innenverteidigers. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen, Schalke spricht von einem "wirtschaftlich starken Angebot". Nach Informationen dieser Redaktion liegt die Ablöse bei rund zehn Millionen Euro.

Thiaw wechselte 2015 von Borussia Mönchengladbach in die Jugendabteilung des FC Schalke 04 und rückte 2020 in den Profikader auf. Der Innenverteidiger mit senegalesischen und finnischen Wurzeln absolvierte bis dato 61 Pflichtspiele für Königsblau, dabei erzielte er drei Treffer. Die 1:6-Klatsche gegen Union Berlin am Samstag war sein letztes Spiel für Schalke.

Das sagt Rouven Schröder zum Transfer

„Es war für uns eine schwierige Entscheidung, Malick ziehen zu lassen. Er ist ein Eigengewächs aus der Knappenschmiede, hat in den vergangenen Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen und wäre sportlich eine Bereicherung für unseren Kader gewesen“, sagt Sportdirektor Rouven Schröder. „Wir müssen bei allen Entscheidungen immer auch die wirtschaftlichen Aspekte beachten – so wie im vergangenen Winter, als wir einen Wechsel noch abgelehnt hatten. Die Rahmenbedingungen jetzt sind andere und finanziell so gut, dass wir dem Transfer nun zugestimmt haben.“

Klar ist, dass Schröder noch einen Ersatz für den 21-Jährigen holen muss und wird. Das Transferfenster schließt am Donnerstag. In den Fokus ist Sepp van den Berg gerückt. Der 20-Jährige steht gegenwärtig beim FC Liverpool unter Vertrag, Einsatzzeiten dort sind aber nicht realistisch. Im Vorjahr war der Niederländer an den Zweitligisten Preston North End ausgeliehen. Auf Schalke ist er ein Kandidat. „Unser Plan sieht es vor, dass wir in der Innenverteidigung noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, um den Konkurrenzkampf im Kader maximal hochzuhalten. Wir haben gute Jungs, die Malicks Platz haben wollen und sich einen harten Fight liefern werden. Ich bin zuversichtlich, dass in Kürze noch ein Spieler dazukommen wird", sagt Schröder zur generellen Planung.