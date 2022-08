Schalke: Ranftl trifft erstmals, Boujellab in Europa League

So ist das Wochenende für die fünf Leihspieler des FC Schalke 04 gelaufen. Einer hat es nicht in den Kader seines aktuellen Vereins geschafft.

Von den fünf Spielern, die Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 verliehen hat, waren am vergangenen Wochenende vier für ihre aktuellen Klubs im Einsatz. Nicht so Can Bozdoğan: Der 21-jährige Mittelfeld-Mann gehörte nicht zum Kader des FC Utrecht, der Ajax Amsterdam, dem Spitzenreiter der Eredivisie in den Niederlanden, mit 0:2 unterlag.

Wie in allen fünf Partien zuvor, hat Reinhold Ranftl auch im sechsten Spiel in der österreichischen Bundesliga für Austria Wien über 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Beim 3:3 bei Austria Klagenfurt gelang dem 30-jährigen Schalker sein erstes Tor im Trikot Austria Wiens, als er in der 53. Minute mit einem Volleyschuss aus rund 16 Metern zum 2:2 traf.

Dries Wouters kehrt nach langer Verletzungspause zurück

Außerdem bereitete Ranftl eine Viertelstunde vor dem Abpfiff das zwischenzeitliche 3:2 seiner Mannschaft vor, die mit fünf Punkten auf dem achten Rang liegt, in den Play-offs der Europa-League-Qualifikation nach zwei Niederlagen gegen Fenerbahçe Istanbul gescheitert ist (0:2 und 1:4) und an der Gruppenphase der Conference League teilnehmen wird.

Während Marvin Pieringer und der SC Paderborn 07 dank ihres 2:2 beim FC St. Pauli – der Schalker hatte nach Vorarbeit von Felix Platte für die 1:0-Führung gesorgt – die Tabellenspitze in der 2. Bundesliga verteidigt haben, ist Dries Wouters nach mehrwöchiger Verletzungspause erstmals wieder am Ball gewesen. Der 25-Jährige wurde beim 1:3 des KV Mechelen in der belgischen Jupiler Pro League bei der VV St. Truiden zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Für den Schalker war es erst der zweite Saisoneinsatz im Trikot des aktuellen Tabellenzehnten (sieben Punkte aus sechs Partien).

Nassim Boujellab steht gegen den SJK Seinäjoki in der HJK-Startelf

Gut läuft es für Nassim Boujellab und HJK Helsinki in der Veikkausliiga. Der 23-jährige Schalker stand beim 1:0-Heimerfolg gegen den SJK Seinäjoki in der Startelf und kam 75 Minuten zum Einsatz. Nur wegen des schlechteren Torverhältnisses liegt der Titelverteidiger und finnische Rekordmeister hinter Spitzenreiter und Pokalsieger Kuopion PS. Beide haben nach 20 Partien 43 Punkte.

In der Englischen Woche zuvor war Nassim Boujellab beim Play-off-Rückspiel der Europa League für HJK Helsinki gegen Silkeborg IF im Einsatz, als er nach 78 Minuten eingewechselt wurde. Dank des 1:1 gegen die Dänen löste der Hauptstadt-Klub, der das Hinspiel mit 1:0 gewonnen hatte, das Ticket für die Gruppenphase.