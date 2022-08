Schalke-Trainer: "Sehr schmerzhaft und ernüchternd für uns"

Der FC Schalke 04 muss auch nach dem vierten Spiel auf den ersten Sieg in der Bundesliga warten. Gegen Union Berlin erlebte S04 ein Debakel.

Das tut weh! Mit 1:6 ging der FC Schalke 04 gegen Union Berlin unter. Und das vor über 62.000 Zuschauern in der heimischen Veltins Arena.

Nach dem 1:3 in Köln, 2:2 gegen Mönchengladbach und 0:0 in Wolfsburg wartet Schalke somit auch nach dem vierten Spiel nach der Bundesliga-Rückkehr auf den ersten Dreier. Schalke findet sich nach den ersten vier Spieltagen auf Platz 16 wieder, nur Hertha BSC und der VfL Bochum sind noch schlechter gestartet. Der nächste S04-Gegner heißt: VfB Stuttgart.

Frank Kramer, Trainer des FC Schalke 04, war nach dem 1:6 sehr enttäuscht. Er sagte beim Bezahlsender "Sky": "Es war eine sehr schmerzhafte Niederlage - die Höhe, aber auch das Zustandekommen. Wir haben es in der ersten Hälfte gut angenommen, unsere Möglichkeiten gehabt, aber die Tore zu leicht hergegeben. Union hat sich mit Körperlichkeit durchgesetzt, wir müssen uns besser wehren, besser durchsetzen. Das vierte Gegentor hat uns den Stecker gezogen, der Glaube war nicht mehr da. Es war sehr schmerzhaft und ernüchternd für uns.“





Derweil konnte Urs Fischer, des 1. FC Union Berlin, natürlich zufrieden sein. Fischer bilanzierte: "Es wird wichtig sein, dieses Resultat richtig einzuordnen. Die 3:1-Pausenführung war eher glücklich, Schalke war in der ersten Hälfte besser im Spiel, aggressiver, agiler als wir. Was gut war: Wir waren sehr effizient. Nach dem 4:1 ging das Spiel wirklich in eine Richtung, zum Schluss war es ein zu hohes Resultat."