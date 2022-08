Schalke: So will Kramer eine "bessere Balance" ins Spiel bekommen

Der FC Schalke 04 will gegen Union Berlin den ersten Saisonsieg feiern. Hier sieht Trainer Frank Kramer Steigerungspotenzial.

Einsatz, Leidenschaft, Aggressivität: Die oft im Fußball als Grundtugenden bezeichneten Attribute stimmten bisher beim FC Schalke 04. Auch mit Blick auf die Defensivarbeit zeigten die Knappen bisher größtenteils gelungene Auftritte. Bislang größtes Manko von S04: Das Spiel im eigenen Ballbesitz.

Trainer Frank Kramer weiß das - und arbeitet mit seiner Mannschaft daran. Es gelte, nach Ballgewinn ein besseres Gefühl zu entwickeln: "Wann können wir schnell umschalten, wann müssen wir den Ball sichern", erklärte Kramer auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr). Es gehe darum, Lösungen zu erarbeiten und mehr Klarheit im eigenen Offensivspiel zu schaffen.

Zuletzt gegen Gladbach (2:2) und Wolfsburg (0:0) waren die Königsblauen in erster Linie gegen den Ball gefordert. Die eigene Quote lag jeweils bei rund 35 Prozent. Diese Statistik ist für Kramer jedoch kein entscheidendes Kriterium. "Man sollte es nicht an Prozentzahlen festmachen, es kommt auf das Drehbuch des Spiels an. Was hat der Gegner vor? Überlässt er dir den Ball oder tritt er dominant auf, wie zuletzt Wolfsburg und Gladbach."

Wichtig ist dem 50 Jahre alten Coach, dass eine "bessere Balance" Einzug in die Schalker Auftritte erhält. In den letzten Partien habe es zu viele Situationen gegeben, in denen sein Team den Ball erst mit viel Aufwand eroberte, dann aber zu überhastet agierte. "Wir wollen sehr, sehr viel. Gerade zuhause, wenn von außen gepusht wird. Das müssen wir besser regulieren", so Kramer. "Da sind alle Spieler gefragt, das geht nur im Kollektiv." Seine grobe Marschroute: "Wenn der Gegner was anbietet, wollen wir schnell nach vorne. Wenn nicht, dann müssen wir alle zusammen regulieren. Wir müssen mit wenig Schnickschnack auskommen."

Inwiefern die Mannschaft die Wünsche des Trainers bereits umsetzen kann, wird am Samstag spannend zu beobachten sein. Denn anders als die letzten Schalker Gegner ist Union Berlin nicht dafür bekannt, auf viel Ballbesitz zu setzen.