Dortmunder Bahnhof dicht: Gegen Bremen droht eine Chaos-Anreise

Der Dortmunder Bahnhof ist nach einem Unwetter gesperrt. Die Anreise zum Spiel zwischen dem BVB und Werder Bremen dürfte kompliziert werden.

Fußballfans müssen sich auf eine schwierige Anreise zum Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen einstellen. Der Dortmunder Hauptbahnhof ist wegen eines Unwetters seit Samstagmorgen gesperrt. Weder Nah- noch Fernverkehr kann derzeit dort anfahren oder passieren.

Die Störung aufgrund eines Wassereinbruchs im Stellwerk wird voraussichtlich bis in die späten Abendstunden andauern. "Wir empfehlen allen, wenn möglich auf andere Verkehrsmittel umzusteigen", sagte ein Bahnsprecher. Ein Ersatzverkehr ist derzeit noch nicht eingerichtet.

Fans suchen Mitfahrgelegenheiten zum BVB-Spiel

Auf die Problematik hatte der BVB auch in einem Tweet hingewiesen. Kompliziert dürfte die Anreise vor allem für Bremer Anhänger werden. Via Twitter suchten Fans schon nach Mifahrgelegenheiten. Andere boten daraufhin ihre Hilfe an. Der BVB twitterte: "Schön zu sehen, wie sich hier alle gegenseitig unterstützen."

Das Spiel in Dortmund soll um 15.30 Uhr angepfiffen werden. Es muss damit gerechnet werden, dass etliche Fans aufgrund der Zugausfälle dann noch nicht im Stadion sein können.