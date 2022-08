Trotz zwei Auftaktpleiten herrscht bei Fußball-Bundesligist VfL Bochum keine Ernüchterung. Im Gegenteil. Die Spieler freuen sich auf den FC Bayern. Und sie haben einen Plan.

Nein, trotz der beiden Auftaktniederlagen gegen Mainz und Hoffenheim möchte beim VfL Bochum noch keiner das Wort Ernüchterung in den Mund nehmen. „Das wäre übertrieben, wir sind nicht in einer dramatischen Situation“, betont Kapitän Anthony Losilla. Er spricht für die Mannschaft. „Das waren unglückliche Niederlagen. Man hat ja zum Glück gesehen, dass wir dagegen halten können und man darf nicht vergessen, dass das zwei Vereine sind, die immer gute Rollen gespielt haben“, fügt Kevin Stöger an. „Es werden auf jeden Fall einfachere Spiele kommen.“

Diesen Sonntag jedenfalls nicht. Dann ist um 17.30 Uhr (DAZN/RS-Ticker) Rekordmeister FC Bayern München anne Castroper zu Gast. Ausgerechnet jetzt? "Nein, irgendwann müssen sie ja kommen", findet Stöger. "Das waren ärgerliche Niederlagen, aber damit haben wir abgeschlossen. Das ist ein anderes Spiel, da kommt Bayern. Wir haben nichts zu verlieren, können nur gewinnen. Sonntagabend, ausverkauftes Haus, eines der besten Teams der Welt. Was gibt es Geileres?"

Und dass auch die Münchner schlagbar sind, bewies der VfL Bochum bekanntlich letzte Saison. Damals stand es am Ende 4:2. "Jeder Spieler, Fan, hat das noch vor Augen", selbst Stöger, der damals noch nicht beim VfL unter Vertrag stand. "Da wird jetzt natürlich viel drüber gesprochen. Und das ist gut so. Das gibt uns auch ein gutes Gefühl für Sonntag. Wieso können wir das nicht wieder schaffen?"

Das fragt sich Losilla auch. "Warum sollen wir am Sonntag kein gutes Ergebnis holen? Wenn wir alles investieren und sie ein schlechten Tag erwischen, ist das möglich."

Dazu braucht es dennoch eine Leistungssteigerung. "Es ist wichtig, die Fehler zu minimieren. Das hat uns Tore und Punkte gekostet. Und gegen Bayern werden solche Fehler sofort bestraft", mahnt der Franzose. Doch das wird nicht genügen. „Wir brauchen von jedem einhundert Prozent, Laufbereitschaft, den Willen, jeden Zweikampf gewinnen zu wollen und die Fans. Bei Standards müssen wir wach sein. Chancen werden wir nicht all zu viele haben, die müssen wir ausspielen und nutzen. Dazu brauchen wir auch noch das notwendige Glück", betont Stöger.

Zu guter Letzt hat Losilla noch einen letzten Tipp parat. „Wir müssen mutig sein, um Bayern zu schlagen. Wenn wir nur verteidigen, nichts unternehmen, dann werden wir sie nicht in Schwierigkeiten bringen.“

Letztes Mal hat es geklappt.