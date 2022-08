Früherer BVB-Profi Kevin Großkreutz eröffnet weitere Kneipe in Dortmund

Ex-Profi Kevin Großkreutz treibt sein Engagement in der Gastronomie weiter voran. Bald eröffnet er ein zweites Lokal mit seinem Partner.

Schon vor einigen Jahren hat sich der frühere Fußballprofi Kevin Großkreutz ein zweites Standbein in der Gastronomie aufgebaut. Der frühere BVB-Profi und Weltmeister von 2014, der heute für den TuS Bövinghausen spielt, betreibt mit Geschäftspartner Christopher Reinecke das Restaurant "Mit Schmackes" in seiner Heimatstadt Dortmund.

Dabei soll es nicht bleiben. Denn bald will Großkreutz mit Reinecke eine zweite Kneipe an den Start bringen. Sie wird den Namen "Westfalenschenke" tragen und im Dortmunder Kreuzviertel eröffnet werden - in den Räumlichkeiten des früheren "Kumpel Erich". Das teilte Großkreutz auf bei Instagram mit.





"Trotz allen Widrigkeiten, die wir alle gemeinsam durchleben, haben wir uns dazu entschlossen mit Euch ein neues, weiteres Kapitel zu schreiben", heißt es in dem Beitrag. "Wir sind stolz und dankbar den traditionsreichen Standort im ehemaligen 'Barrock/Kumpel Erich' offiziell übernehmen zu dürfen und wissen auch um die damit verbundenen Erwartungen." An Erfahrung in der Branche dürfte es Großkreutz und Reinecke inzwischen nicht mehr mangeln. Das "Im Schmackes" gibt es bereits seit 2016 und hat auch die Corona-Pandemie überlebt.

Ein genauer Termin für die Eröffnung der "Westfalenschenke" wurde nicht genannt. Der Instagram-Beitrag wird allerdings unter dem Motto "Double 2022" angeteasert - womöglich ein Hinweis darauf, dass es noch im laufenden Jahr losgeht. Großkreutz und Reinecke: "Die umfassenden Renovierungsarbeiten sind in vollem Gange und sobald es Neuigkeiten gibt lassen wir es Euch selbstverständlich wissen." (ea)