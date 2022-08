Schalke: So lief das Wochenende für die fünf Leihspieler

Fünf Profis des FC Schalke 04 spielen derzeit auf Leihbasis für andere Vereine. So lief der vergangene Spieltag für das Quintett.

Can Bozdogan: Für den 21-Jährigen in Diensten des FC Utrecht ergab sich ein ähnliches Bild wie bei seinem Debüt in der Vorwoche: Erneut kam Bozdogan zur zweiten Halbzeit ins Spiel, erneut stand am Ende ein Remis. 0:0 hieß es gegen den SC Cambuur.

Reinhold Ranftl: Nach einem aus persönlicher Sicht eher verkorksten Jahr auf Schalke ist Ranftl bei Austria Wien gesetzt. Er verpasste bislang keine Minute und verteidigte auch am Samstag gegen WSG Tirol über die volle Distanz auf der rechten Abwehrseite. Zudem erfreulich für den 30-Jährigen: Nach zwei Pleiten und einem Remis feierten die Wiener den ersten Saisonsieg (2:1). Den können Ranftl und sein Team am Donnerstag in den Europa-League-Playoffs gegen Fenerbahce Istanbul veredeln.

Marvin Pieringer: In seinem dritten Pflichtspiel für den SC Paderborn blieb der Stürmer erstmals ohne eigenes Tor, nachdem er zuvor in der Liga gegen Hannover (4:2) und vierfach im Pokal gegen Wernigerode getroffen hatte. Der 22-Jährige erlebte dennoch einen Erfolg: Der SCP gewann mit 1:0 beim 1. FC Kaiserslautern und steht nun an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Pieringer gehörte zur Startelf und wurde gegen Mitte der zweiten Hälfte ausgewechselt.

Nassim Boujellab: Kein Einsatz für Boujellab am vergangenen Wochenende, sein HJK Helsinki war spielfrei. Wie Ranftl könnte der 23-Jährige am Donnerstag auf dem Platz stehen: Dann treffen die Finnen in der Qualifikation zur Europa League auf Silkeborg IF aus Dänemark.

Dries Wouters: Der Belgier, der schon seit der vergangenen Rückrunde für KV Mechelen in seiner Heimat spielt, fehlte aufgrund einer Knieverletzung beim 0:0 gegen Cercle Brügge - wie schon in den beiden vorigen Partien. Einzig beim Saisonstart kam der Innenverteidiger zum Einsatz.