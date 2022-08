VfL Bochum: Perfekt - der neue Innenverteidiger ist da

Der VfL Bochum hat vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr) den gesuchten Innenverteidiger präsentieren können.

Am Mittwoch sickerte es durch, am Donnerstag wurde es bestätigt. Der VfL Bochum hat seinen gesuchten Innenverteidiger verpflichtet. Dominique Heintz wechselt von Union Berlin an die Castroper Straße. Der 28-Jährige, der in Berlin noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 besitzt, wird für eine Spielzeit ausgeliehen.

Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum, freut sich über die Neuverpflichtung: „Dominique Heintz ist ein Bundesligaspieler mit Qualität. Er wird unsere Innenverteidigung verstärken, als Linksfuß passt er genau ins Anforderungsprofil: auf Bundesliganiveau erfahren, groß, robust, zweikampfstark, eine Führungspersönlichkeit. Dominique weiß um die Herausforderungen, die auf die Mannschaft zukommen und er ist bereit, sich diesen zu stellen und voranzugehen. Er ist im Trainingsrhythmus, sodass die Eingewöhnungszeit möglichst reibungslos verläuft.“

Zugänge: Silvere Ganvoula (nach Leihe zu Cercle Brügge), Philipp Hofmann (Karlsruher SC), Jacek Goralski (Kairat Almaty), Kevin Stöger (FSV Mainz), Tim Oermann (eigene U19), Jordi Osei-Tutu (FC Arsenal U23), Philipp Förster (VfB Stuttgart), Saidy Janko (Real Valladolid), Konstantinos Stafylidis (nach Leihe fest aus Hoffenheim verpflichtet), Ivan Ordets (Dinamo Moskau / Leihe), Jannes Horn (1. FC Köln), Dominique Heintz (Union Berlin / Leihe) Abgänge: Elvis Rexhbecaj (nach Leihe zurück zum VfL Wolfsburg), Eduard Löwen (nach Leihe zurück zur Hertha BSC), Robert Tesche (VfL Osnabrück), Milos Pantovic (Union Berlin), Herbert Bockhorn, Jürgen Locadia (alle unbekannt), Maxim Leitsch (FSV Mainz 05), Saulo Decarli (Eintracht Braunschweig), Sebastian Polter (Schalke 04), Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Luis Hartwig (SKN St. Pölten / Leihe), Moritz Römling (RWE / Leihe), Danny Blum (APOEL Nikosia), Tom Weilandt (Greifswalder FC)

Der Abwehrmann selber, der zuletzt bei Union und dem SC Freiburg nicht immer die erhofften Einsätze bekam, berichtet nach seiner Unterschrift: "Ich bin sehr froh, dass der Wechsel zum VfL geklappt hat. Bochum hat sich intensiv um mich bemüht und ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, damit der VfL in der Bundesliga die Klasse hält. Den Kampf um den Klassenerhalt kenne ich von meinen vorherigen Stationen, in Kaiserslautern, Köln, Freiburg und auch bei Union ist das oft genug das Saisonziel gewesen. Der VfL ist ein Traditionsverein, das Stadion mitten in der Stadt, schön eng, mit guter Atmosphäre und begeisterungsfähigen Fans – das mag ich. Ein blau-weißes Trikot hatte ich zuletzt bei meinem Heimatverein SV Herta Kirrweiler an, das ist schon eine Weile her.“