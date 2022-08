In Köln: Schalke startet ohne Terodde – Kramer vertraut seiner Pokal-Elf

Mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln startet Schalke 04 in die Bundesliga-Saison. Überraschungen gibt es vor allem beim FC. Der Live-Ticker.

Endlich wieder Bundesliga. Nach 442 Tagen bestreitet Schalke 04 wieder ein Erstligaspiel. Los geht es für den Aufsteiger aus Gelsenkirchen mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Anstoß im RheinEnergie-Stadion ist um 17.30 Uhr – und die Schalker sind heiß, wie die Verantwortlichen schon im Vorfeld deutlich gemacht haben.

„In Köln wird es richtig abgehen – genau das stellt man sich nach einer langen Vorbereitung vor“, sagte Trainer Frank Kramer. „Wir haben Bock, dass es jetzt endlich losgeht.“ Auch Rouven Schröder sprühte in den vergangenen Tagen vor Vorfreude. „Ich bin total heiß auf Sonntag“, so 46 Jahre alte Sportdirektor. „Jetzt geht es los. Wir müssen uns alle vor Augen führen, was am Sonntag um 17.30 Uhr in Müngersdorf passiert – Bundesliga! Das haben wir uns verdient. Dafür haben wir uns ein Jahr den Arsch aufgerissen. Ich bin schon jetzt elektrisiert.“

Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Chabot, Hector - Skhiri - Schindler, Ljubicic, Kainz - Dietz, Thielmann Schwäbe - Schmitz, Kilian, Chabot, Hector - Skhiri - Schindler, Ljubicic, Kainz - Dietz, Thielmann Schalke: Schwolow – Brunner, Yoshida, Kaminski, Ouwejan – Kral, Krauß – Drexler, Zalazar, Mohr – Polter

In der Domstadt vertraut Trainer Frank Kramer seiner Gewinner-Elf aus dem Pokalspiel beim Bremer SV (5:0). Heißt: Simon Terodde steht nicht in der Anfangsformation. Der Rekord-Torjäger der 2. Bundesliga hat weiterhin Oberschenkelprobleme und sitzt auf der Ersatzbank. Auf der Bank sitzt auch Kapitän Danny Latza, der im Pokal ebenfalls wegen Oberschenkelproblemen gefehlt hatte.

Spannend ist auch ein Blick auf die Startelf des 1. FC Köln. Dort steht Top-Stürmer Anthony Modeste nicht im Kader. Der Franzose, der in der vergangenen Saison 20-mal in der Bundesliga traf, steht vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund– dort soll er den an Hodenkrebs erkrankten Sebastien Haller ersetzen.