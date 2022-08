Schalke: So erklärt Brunner seinen S04-Wechsel

Am Samstag (17.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) startet der FC Schalke 04 in die Bundesliga-Saison 2022/2023. Auch Neuzugang Cedric Brunner ist voller Vorfreude.

Schalke ist zurück in der Bundesliga: Am Samstag, 17.30 Uhr, wird die Rückkehr des S04 offiziell, dann steht nämlich der 1. Spieltag an. Schalke ist beim 1. FC Köln zu Gast. Die Spieler können es kaum mehr abwarten, bis der Anpfiff ertönt.

In Köln wird es heiß her gehen. Das Stadion wird mit 50.000 Zuschauern ausverkauft sein. Cedric Brunner, Schalke-Zugang von Arminia Bielefeld, findet es gut, dass es vor einer vollen Hütte losgeht. "Das ist gut. Denn mit dem Spiel in Köln sind wir dann direkt drin", betont der 28-Jährige gegenüber den Vereinsmedien des S04.

Der Schweizer wechselte aus Ostwestfalen in das Ruhrgebiet. Warum Schalke? Brunner erklärt: " Ich habe mich vor einigen Wochen bewusst für den Wechsel zum FC Schalke 04 entschieden. Der Verein hat eine große Tradition, großartige Fans, ein tolles Stadion – ich bin stolz, dass ich nun ein Teil des Vereins bin."

Die Fans des FC Schalke würden sich natürlich am liebsten mit einem Sieg in Köln nach einjähriger Abstinenz in der Fußball-Bundesliga zurückmelden. Der Mannschaft geht es ähnlich. Doch Brunner drückt auch ein wenig auf die Euphoriebremse und sagt: "Am Anfang einer Saison weiß man nie so genau, wo man steht. Wichtig ist, dass wir ab dem 1. Spieltag voll da sind. In der Bundesliga bekommst du nichts geschenkt. Jeder Punkt, jedes Tor kann am Ende entscheidend sein."