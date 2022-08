VfL Bochum: Vor Mainz - Holtmann will es allen beweisen

Wenn am Samstag für den VfL Bochum die Fußball-Bundesliga beginnt, trifft nicht nur Gerrit Holtmann auf seinen ehemaligen Verein und hat ambitionierte Ziele.

Das letzte Spiel im Ruhrstadion gegen den 1. FSV Mainz 05 hat bestimmt noch jeder Fan des VfL Bochum in bester Erinnerung. Es war das erste Bundesliga-Heimspiel nach elf langen Jahren Abstinenz. Einer der damaligen Haupt-Akteure: Gerrit Holtmann. Auch in dieser Saison werden die Mainzer die ersten Gäste an der Castroper Straße sein (Samstag, 6. August, 15:30 Uhr).

Beim damaligen 2:0-Heimsieg ließ Holtmann bei seinem Sololauf gegen seinen ehemaligen Verein fünf Gegenspieler stehen und überwand Torwart Robin Zentner per Beinschuss zum späteren "Tor des Jahres 2021". Auch in diesem Jahr steht in den Reihen der Bochumer ein Ex-05er: Kevin Stöger, vor der Saison ablösefrei verpflichtet.

Von dessen Ankunft im Ruhrgebiet profitieren vor allem Spieler wie Holtmann. "Er kann die Pässe in die Schnittstelle spielen, da muss ich als Außenspieler einfach nur loslaufen und dann kommt der Ball punktgenau an", schwärmt der 27-Jährige über seinen neuen Mannschaftskameraden. "Kevin ist ein sehr wichtiger Spieler für uns."

Generell sei der Kader sinnvoll verstärkt worden. "Wir sind eine erfahrene Mannschaft." Die Abgänge seien mit hochwertigen Zugängen kompensiert worden, um das Ziel "Klassenerhalt" erneut zu erreichen. Dabei sieht der Flügelspieler Parallelen zum Vorjahr.

"Wir sind für alle der krasse Außenseiter und wollen in diesem Jahr wieder allen beweisen, dass wir auf jeden Fall in die Liga gehören", fühle es sich für Holtmann so ähnlich an, wie vor der letzten Saison. Eine Sache war für ihn persönlich aber neu.

Zum ersten Mal hat der 27-Jährige die Erfahrung gemacht, eine Länderspielreise mit der philippinischen Nationalmannschaft zu haben und eine Woche verspätet im Training einzusteigen. "Man hat uns das angemerkt, dass die Woche Training schon gefehlt hat." Mittlerweile sei das aber keine Ausrede mehr.

Vor der Auftaktpartie hat Holtmann deshalb seine Ansprüche an sich selbst auch nochmal verdeutlicht. Für die kommende Spielzeit hat sich der gebürtige Bremerhavener gegenüber der heimischen Nordsee-Zeitung als persönliches Ziel 8 Saisontore und 8 Torvorlagen gesetzt. "Im letzten Jahr waren es fünf und fünf. Die wollte ich jetzt ein bisschen erhöhen." Beginnen will er damit am besten direkt schon am Samstag gegen Mainz.