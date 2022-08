VfL Bochum: Hoffen auf das gute Omen - die Spieler sind heiß auf den Auftakt

Am Samstag startet der VfL Bochum gegen Mainz 05 in die Bundesliga-Saison. Die Spieler können den Anpfiff um 15:30 Uhr kaum erwarten.

Sie hoffen auf das gute Omen Mainz 05. Auch im letzten Jahr gab es das erste Heimspiel für den VfL Bochum gegen Mainz - damals am zweiten Spieltag, weil der VfL auswärts in Wolfsburg in die Saison startete.

Gerrit Holtmann und Sebastian Polter trafen damals beim 2:0-Erfolg, das irre Solo von Holtmann wurde später zum Tor des Jahres gewählt. Nun soll erneut gegen Mainz der Startschuss für einen erfolgreichen Klassenerhalt gelegt werden.

Ich bin sicher, dass wir ein geiles Spiel abliefern werden. Kevin Stöger

VfL-Kapitän Anthony Losilla betont: "Nach einer langen Vorbereitung ist die Vorfreude sehr groß, wir wollen endlich starten." Und Kevin Stöger ergänzt vor dem Duell mit seinem Ex-Verein: "Ich muss ehrlich sagen, nicht nur weil es gegen Mainz geht ist die Vorfreude riesig. Wir wollen endlich loslegen, dann vor unseren Fans, das ist top. Ich bin sicher, dass wir ein geiles Spiel abliefern werden."

Was auch Angreifer Philipp Hofmann freuen würde, denn er steht vor seiner Premiere in der Bundesliga. "Es ist mein erstes Spiel in der Bundesliga, da kann ich den Start natürlich auch persönlich kaum erwarten."

Alle sind heiß auf den Auftakt, da kann auch die in der Vorbereitung ab und an wacklige Defensive nichts ändern. Dazu kamen viele Abgänge und einige verletzte Spieler. Doch Losilla ist sich sicher, dass die Abwehr halten wird: "Es ist normal, dass nicht alles optimal läuft, wenn man sieht, dass wir in der Defensive viele Spieler verloren haben. Wir arbeiten an einer Verbesserung. Ich bin sicher, dass wir dort immer stabiler werden."

Was natürlich nicht nur an den vier Jungs in der Viererkette liegt, wie Stöger verdeutlicht: "Ich mach mir keine Sorgen um die Defensive, wir müssen als Team gut verteidigen, das fängt vorne an. Wir müssen kompakt und diszipliniert verteidigen, denn Mainz hat in der Offensive eine hohe Qualität. Wenn wir keine individuellen Fehler machen, sind wir gut aufgestellt. Sollte Mainz mal durchkommen, haben wir mit Manuel Riemann einen im Tor, der uns auch mal ein Spiel retten kann." gp / cb