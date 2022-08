Schalke: Beton-Logo-Geschichte immer irrer

In der vergangenen Woche berichteten wir von einem 150 Kilo schweren S04-Logo aus Beton, das plötzlich in einem Kreisverkehr in Dorsten stand.

In der vergangenen Woche berichteten wir von einem 150 Kilo schweren und 80 Zentimeter großen Schalke-Logo aus Beton, das Unbekannte in einem Kreisverkehr im Dorstener Stadtteil Lembeck auf Edelstahlstangen aufgestellt hatten. Und von einem S04-Fanclub gefunden wurde.

Die Stadt Dorsten hatte das Fundstück mit der Nummer 82 / 2022 mit einem Schätzwert von 50 Euro als Fundanzeige aufgenommen. Gefunden und abtransportiert hatte es der Schalke-Fanclub Lembeck, der das gute Stück auch vorläufig unter seine Fittiche nahm. „Nach der am Dienstag erfolgten Registrierung der Fundsache hat der Eigentümer nun sechs Monate Zeit bis zum 25. Januar 2023, um sich zu melden, am besten per E-Mail an pressestelle@dorsten.de.“, schrieb Dorstens Oberbürgermeister Tobias Stockhoff in einem Instagram-Beitrag: „Nach Fristablauf geht die Fundsache gemäß § 973 BGB in das Eigentum des Finders über.“

Genau darauf hoffte der Schalke-Fanclub Lembeck. Und lagerte das Logo auf dem Grundstück eines Mitglieds. Doch nun ist der Koloss weg. „Entwendet, geklaut, abtransportiert“, erklärte der fassungslose Fanclub-Vorsitzende Dirk Homfeldt. „Irgendjemand hat das Stück, das von der Öffentlichkeit nicht einsehbar auf einer Euro-Holzpalette abgestellt war, einfach mitgenommen.“ Es wurde wohl schon in der Nacht von Freitag auf Samstag entwendet.

Das alles passierte während des Urlaubs des Fanclub-Vorsitzenden. Der endet am kommenden Wochenende. Doch statt sich danach an dem Logo zu erfreuen, steht nun erstmal ein anderer Gang an. „Ich werde am Montag Anzeige gegen Unbekannt erstatten, denn das geht natürlich überhaupt nicht“, ist Homfeldt stinksauer. Natürlich hat er das Fundbüro der Stadt Dorsten schon informiert.

Homfeldt ist sich sicher, dass der Dieb genau gewusst haben muss, wo sich das Logo befand. „Das müssen Insider gewesen sein“, erklärt er. Ganz gleich, ob es andere Schalke-Fans waren, oder vielleicht sogar Anhänger eines anderen Vereins, Homfeldt ist sich sicher, dass diese nicht lange Freude daran haben werden. „Unabhängig von der Anzeige bei der Polizei, glaube ich, dass wir herausbekommen werden, wer das war. Lembeck ist ein Dorf und hier kennt jeder jeden. Hier kann man nicht einfach unbemerkt so eine Aktion starten. Irgendeiner wird davon Wind bekommen haben, der es weitererzählt.“

Deshalb möchte er den Dieben einen Vorschlag zur Güte machen: „Gebt uns das S04-Logo zurück und wir ziehen eine große Tombola-Aktion für einen guten Zweck auf, bei der wir mindestens 1.000 Euro garantieren.“ Die Anzeige werde dann auch zurückgenommen. Eine Kontaktaufnahme kann über Köster`s Bierstuben in Dorsten-Lembeck laufen. Homfeldt wäre froh, wenn dann auch wieder etwas Ruhe einkehren würde um das Logo. „Das ist ja mittlerweile nicht mehr normal, was das ausgelöst hat.“