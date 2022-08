Schalke: Diese schwarze Serie kann S04 zum Auftakt beenden

Beim 1. FC Köln startet der FC Schalke 04 am Sonntag in die Bundesliga-Saison. Zum Auftakt hat S04 seit Jahren nicht mehr gewonnen.

Nach über einem Jahr ist Schalke 04 zurück auf der Bühne der Bundesliga. Der Aufsteiger startet mit einem Gastspiel beim 1. FC Köln am Sonntag (17.30 Uhr) in die neue Saison.

Erste Kostproben gaben die neuformierten Königsblauen beim 5:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den unterklassigen Bremer SV, jetzt wächst die Vorfreude auf den Auftakt in der Liga. Dabei hatte der Revierklub in den letzten Jahren wenig zu lachen am ersten Spieltag. Seit nun schon fünf Jahren warten die Fans auf einen Sieg zum Saisonbeginn.

In der Spielzeit 2017/18 gelang das zuletzt: Da setzte sich Schalke in einem spannenden Duell mit 2:0 gegen RB Leipzig durch, Nabil Bentaleb und Yevgen Konoplyanka erzielten die Tore. Die Freude darüber verpuffte zwar nur eine Woche später, da die Knappen mit 0:1 bei Hannover 96 verloren. Dennoch kann der geglückte Auftakt im Nachhinein als gutes Omen gesehen werden. Schließlich beendete S04 die Saison als Vizemeister.

Schalke: Auf- und Abstiegsjahre beginnen mit Niederlagen

Anders war es in der vergangenen Spielzeit. Nach dem Abstieg setzte es zum Zweitliga-Beginn gleich einen weiteren Dämpfer. Im Heimspiel gegen den Hamburger SV verspielten die Schalker eine Pausenführung, 1:3 hieß es nach Abpfiff. Dass die Gelsenkirchener am Ende der Saison ins Oberhaus zurückkehren würden, und das auch noch als Meister, dafür gab es keine Anzeichen.

Hingegen gab der erste Spieltag der Saison 2020/19 schon einen ersten Ausblick auf die düsteren Zeiten, die folgen sollten. Mit dem FC Bayern erwischten die Schalker zwar den wohl undankbarsten Gegner. Dass sie derart in München untergehen würden, hatten aber wohl auch Pessimisten nicht kommen sehen. S04 kassiert ein 0:8, blieb bis zum 15. Spieltag ohne Sieg und musste als abgeschlagenen Tabellenschlusslicht runter.

Immerhin mit einem Unentschieden startete Schalke in der Saison 2019/20. 0:0 lautete das Resultat nach dem Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach. Ein Jahr zuvor gab es eine 1:2-Pleite beim VfL Wolfsburg - und einen insgesamt ziemlich verkorksten Start mit fünf Niederlagen in Serie. Der letzte Auftakterfolg in der Fremde liegt sogar noch weiter zurück. 2015 feierte Schalke ein deutliches 3:0 bei Werder Bremen - dank Treffern von Eric-Maxim Choupo-Moting sowie Klaas-Jan Huntelaar und eines Bremer Eigentors.

Sieben Jahre später möchte das Team von Trainer Frank Kramer am Sonntag in Köln daran anknüpfen. Die Bilanz des FC in diesem Zeitraum liest sich abwechslungsreicher: Vier Siege und drei Niederlagen gab es. Der Start in die letzte Spielzeit war mit einem 3:1-Heimsieg gegen Hertha BSC ein voller Erfolg.