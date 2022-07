VfL Bochum: Reis ist "absolut zufrieden", das sagen die Spieler zum Pokalsieg

Der VfL Bochum hat sich in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 3:0 bei Viktoria Berlin durchgesetzt. Das sagen Trainer Thomas Reis, Kapitän Anthony Losilla und Co.

Mit einem ungefährdeten 3:0-Sieg bei Viktoria Berlin ist der VfL Bochum am Samstag in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Simon Zoller (19.), Takuma Asano (22.) und Philipp Hofmann (65.) erzielten die Tore. Nun sehen Trainer Thomas Reis, Kapitän Anthony Losilla und Co. ihr Team gut gerüstet für den Bundesliga-Start bei Mainz 05 in einer Woche. Die Stimmen zum Spiel.

Berlin: Köstenbauer - Cvjetinovic, Baca, Lewald - Inaler (77. Emghames), Durmushan (77. Cvjetinovic), Werbelow, Theisen, Günay, Küc - Seiffert (77. Mattmüller) Bochum: Riemann - Gamboa, Lampropoulos, Ordets (71. Masovic), Horn (27. Janko) - Losilla, Stöger (66. Osterhage), Asano (46. Förster), Zoller (66. Osei-Tutu), Holtmann - Hofmann Tore: 0:1 Zoller (19.), 0:2 Asano (22.), 0:3 Hofmann (65.)

Thomas Reis: Ich bin absolut zufrieden, wir haben kein Gegentor kassiert und die 90 Minuten insgesamt sehr gut runtergespielt. In der ersten Hälfte haben wir dem Gegner ein, zwei Momente gegeben, da waren wir bei den Kontern nicht ganz auf der Höhe. Da waren wir etwas zu leichtfertig, wollten zu schnell nach vorne spielen. Danach haben wir es ordentlich gemacht, sind verdient in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit hätten wir die Führung noch früher weiter ausbauen können. Jetzt sind wir froh, dass wir besser gestartet sind als vor einem Jahr in Wuppertal (da hatte Bochum erst nach Verlängerung gewonnen, d. Red.).

Anthony Losilla: Ich habe einen souveränen Auftritt von uns gesehen, wir haben das Spiel von Anfang an kontrolliert. Wir haben ein, zwei Chancen zugelassen, aber insgesamt war es ein gutes Spiel auf diesem trockenen Platz. Solche Spiele sind immer schwierig. Die frühen zwei Tore haben es einfacher für uns gemacht. Wir hätten noch mehr Tore schießen können, aber mit dem 3:0 können wir gut leben.

Simon Zoller: Es war eine Pflichtaufgabe. Am Anfang war ein etwas mulmiges Gefühl - vierte Liga, die Leute hier haben auf eine Blamage von uns gehofft. Aber wir haben es seriös gelöst. Wir freuen uns über das Weiterkommen und auf nächste Woche.

Philipp Hofman: Wir haben es von Anfang an gut gemacht. Über 90 Minuten waren wir konsequent auf Spannung. Heute war es wichtig, dass wir zu Null gespielt haben. Wir hätten noch ein paar Tore mehr machen können. Aber jetzt nehmen wir das Positive mit und bereiten uns gut auf nächste Woche vor.

Gerrit Holtmann: Es war ein super Spiel von uns, sehr seriös. Wir haben schnell die tiefen Läufe gesucht, sind gut durchgekommen. In ein, zwei Situationen waren wir nicht ganz so clever, so dass Viktoria auch zu Chancen kam.

Kevin Stöger: Wir sind von der ersten Minute konzentriert ins Spiel gegangen und haben souverän gewonnen. Es gab auch Phasen, in denen wir es nicht ganz so einfach gespielt haben wie im Rest des Spiels. Es tut uns gut, dass wir zu Null gespielt und uns vorne belohnt haben. Der Spielverlauf war positiv für uns. Jetzt fahren wir gutgelaunt nachhause und genießen den Sieg. Dann analysieren wir das Spiel gut, denn nächste Woche wartet eine andere Aufgabe.

mit gp