Trotz neuem Trainer: Ex-Schalke-Duo vom PSG-Training ausgeschlossen

Es ist keine leichte Zeit für Julian Draxler und Thilo Kehrer bei Paris Saint-Germain. Beide sollen den Verein verlassen - wovon der FC Schalke profitieren könnte.

Deutlicher können es die Verantwortlichen von Paris Saint-Germain nicht machen. Julian Draxler und Thilo Kehrer sind beim französischen Meister nicht mehr erwünscht. Die beiden ehemaligen Schalker wurden aus dem Mannschaftstraining vom neuen Trainer Christophe Galtier verbannt.

In Frankreich gibt es nämlich die Möglichkeit, während Transferphasen das Team in mehrere Trainingsgruppen zu unterteilen. Das geht aus einem Bericht der L'Equipe hervor. Anstatt vormittags mit Weltstars wie Lionel Messi zu trainieren, müssen die aussortierten Profis am Nachmittag mit den PSG-Nachwuchstalenten auf dem Platz stehen.

Wechsel für WM-Chance?

Das Signal ist unmissverständlich: Die beiden deutschen Nationalspieler sollen sich nach einem neuen Arbeitgeber umschauen. Während Draxler seinen Vertrag erst kürzlich bis 2024 verlängert hat, ist der Kehrer-Kontrakt nur noch für diese Saison gültig. Letzterer ist unter Neu-Nationaltrainer Hansi Flick trotz mangelnder Einsatzzeiten zum Dauerbrenner avanciert.

Um für die anstehende Weltmeisterschaft in Form zu kommen und seinen Platz im Kader sicher zu haben, benötigt aber auch er Spielpraxis. Die aktuelle Situation kombiniert mit der kurzen Vertragsdauer dürfte für einige Vereine interessant sein. Spanische Medien bringen den Defensivallrounder bereits mit dem FC Sevilla in Verbindung.

Bei Draxler kommt zu der längeren Vertragslaufzeit noch eine private Komponente hinzu: Der Offensivspieler erwartet im September den ersten Nachwuchs. Fraglich, ob er in dieser Lebensphase einem Wechsel zustimmen wird. Wenn das der Fall sein sollte, könnte sogar noch eine Ausbildungsentschädigung nach Schalke fließen.