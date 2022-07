Schalke: Fan „findet“ 150 Kilo schweres S04-Logo im Kreisverkehr

Ein S04-Fan findet ein 150 Kilo schweres Schalke-Logo mitten in einem Kreisverkehr stehend. Wie reagiert die Stadt? Was passiert mit dem Fundstück?

Schalke-Logo gefunden. Circa 150 Kilo schwer. 80 Zentimeter groß. Fundort? Mitten im Kreisverkehr in Dorsten-Lembeck. Hört sich an, wie ein Ammenmärchen, ist aber wahr.

Zugetragen hat sich die Fangeschichte im beschaulichen Dorsten-Wulfen. Dirk Homfeldt gefiel durchaus, was er da sah, als er am Freitag den Kreisverkehr an der Reithalle passierte. Dort stand plötzlich ein graues Schalke-Logo aus Beton, das dort eigentlich nicht hingehört. Oder wie Dorstens Bürgermeister Tobias Stockhoff es in einem Instagram-Beitrag ausdrückt: „Ein Unbekannter hat vor dem vergangenen Wochenende im neuen (Halb-)Kreisverkehr an der Straße Zur Reithalle ein Kunstwerk in Form eines Schalke-Logos verloren, hergestellt aus Beton, mit sehr feinen Edelstahl-Stangen verstärkt.“

Tolle Sache, dachte sich Homfeldt, seines Zeichens Vorsitzender des Schalke-Fanclubs Lembeck. Doch dann fiel ihm ein: „Uns kennt doch hier jeder. Alle denken bestimmt, dass wir das waren.“ Er reagierte sofort und schrieb dem Bürgermeister eine E-Mail: „Tobi, wir waren das nicht“.

Doch der reagierte cool. Die Stadt Dorsten fertigte eine Fund-Meldung über das „verlorene“ S04-Logo. „Ein Mitglied des Lembecker Schalke-Fanclubs hatte der Stadt den Fund gemeldet. Das Objekt wurde mit der Nummer 82 / 2022 mit einem Schätzwert von 50 Euro als Fundanzeige aufgenommen“, heißt das dann im Amts-Deutsch.

Stockhoff fügt hinzu: „Das Kunstwerk ist mit einer Höhe von vielleicht 80 Zentimetern an dieser Stelle nicht sichtbehindernd. Aus Sicht des Verkehrs hätte es dort verbleiben können. Ob Dortmund- oder Bayern-Fans den Gleichbehandlungsgrundsatz hätten verletzt sehen können, wurde nicht geprüft. Es gab aber auch keine Anfrage oder Beschwerde in dieser Richtung.“

Dorfgespräch ist es dennoch. Der Schalke-Fanclub holte das circa 150 Kilo schwere Exemplar mit einem Radlader und einem Hänger aus dem Kreisverkehr, nahm es in Obhut und wird es aufbewahren. „Nach der am Dienstag erfolgten Registrierung der Fundsache hat der Eigentümer nun sechs Monate Zeit bis zum 25. Januar 2023, um sich zu melden, am besten per E-Mail an pressestelle@dorsten.de.“, schrieb Stockhoff: „Nach Fristablauf geht die Fundsache gemäß § 973 BGB in das Eigentum des Finders über.“

Die Ausformung und Darstellung des Schalke-Logos ist so perfekt gelungen, dass der Klub dieses anonym geschaffene Meisterwerk der Herzen gerne dauerhaft adoptieren möchte Tobias Stockhoff

Genau darauf hofft der S04-Fanclub. „Die Stadt hat uns zugesagt, dass wir es kostenlos bekommen und behalten dürfen, wenn sich niemand meldet“, sagt Homfeldt. „Wir würden es dann wohl in unsere Fankneipe stellen.“

Auch Stockhoff hofft wohl insgeheim genau darauf: „Der Schalke-Fanclub wäre nicht böse, wenn sich der Eigentümer nicht meldet oder seinen Verzicht erklärt. Die Ausformung und Darstellung des Schalke-Logos ist so perfekt gelungen, dass der Klub dieses anonym geschaffene Meisterwerk der Herzen gerne dauerhaft adoptieren möchte", schwärmt der Bürgermeister. "Der Besitzer wüsste sein Werk hier sicherlich in guten Händen und hätte die Gewissheit, dass es der Öffentlichkeit in irgendeiner Form erhalten bliebe.“

Im Schalke-Fanclub Lembeck zählen sie auf jeden Fall in den kommenden sechs Monaten die Tage rückwärts. Geht alles gut, könnten sie das Logo zum Klassenerhalt wieder präsentieren. Natürlich nur auf Privatgelände.