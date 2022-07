In eigener Sache: Das Sonderheft ist im Handel

"FiR" ist ab dem 29.07.2022 erhältlich. Wie gewohnt berichten wir in unserem Sonderheft über alle Teams aus dem Westen.

Von der 1. und 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regionalliga West über Frauenfußball bis hin zu den Junioren. Hier finden Sie für 5 Euro auf 148 Seiten alles vom BVB über den VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg oder RWE bis zu den Landesligen: Hintergrundinformationen, Interviews, Personalgeschichten und die Spielpläne.

Schalke ist zurück in der Bundesliga und möchte nun auch dort bleiben, der VfL Bochum will zum zweiten Mal den Klassenerhalt perfekt machen, RWE hat den Sprung in die 3. Liga geschafft, will sich nun eine Liga höher etablieren. Nur nicht in den Abstiegskampf rutschen lautet die Devise - auch beim MSV Duisburg, der zuletzt zweimal an der Schwelle zur Regionalliga stand.

Drei große Themen in diesem Sonderheft. Genau wie die Lage der Amateure. Die Corona-Pandemie ist nicht komplett vorbei, es kann wieder zu Beeinträchtigungen kommen im Winter. Denn die Zahlen im Sommer sind schon hoch, die aktuelle Verordnung läuft im September aus.

Im letzten Jahr wurde der Modus in den Oberligen geändert. In dieser Spielzeit wurden die Auf- und Abstiegsrunden wieder abgeschafft. Es wird eine normale Hin- und Rückserie gespielt.

Anders als bei den Junioren, wo es erneut nur eine einfache Runde geben wird, das gefällt vielen Klubs nicht, weil die Talente so nicht die Spielpraxis bekommen, die für die persönliche Entwicklung wichtig wäre

Wir sprachen mit den Vereinen über die anstehende Rückrunde und die Ziele in der anstehenden Saison.