Nach Haftentlassung: Fußballer Karazor wird beim VfB zurückerwartet

Der aus der Untersuchungshaft entlassene Fußball-Profi Atakan Karazor vom VfB Stuttgart wird in den nächsten Tagen in die baden-württembergische Landeshauptstadt zurückkehren.

Das gab der Fußball-Bundesligist am Samstag bekannt. Karazor werde in Stuttgart leistungsdiagnostische und medizinische Tests absolvieren, heißt es in der Mitteilung. Auf dieser Grundlage und nach persönlichen Gesprächen werde über die Rückkehr des 25-Jährigen ins Training entschieden. Eine erste telefonische Kontaktaufnahme mit dem Mittelfeldspieler habe es inzwischen gegeben. Zum laufenden Verfahren werde sich der VfB weiter nicht äußern.

Karazor war vor rund sechs Wochen auf der spanischen Urlaubsinsel Ibiza festgenommen worden. Mittlerweile ist er gegen Zahlung einer Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen worden, wie der VfB in seiner Mitteilung am Samstag noch einmal bestätigte. Die Kaution beträgt 50 000 Euro, wie das Landgericht der Balearen am Donnerstag mitteilte. Der Fußball-Profi, gegen den wegen der „mutmaßlichen Straftat der sexuellen Nötigung“ ermittelt werde, dürfe Spanien verlassen. Er müsse für das Gericht, das den Freilassungsbeschluss gefasst hat, aber zur Verfügung bleiben und sich regelmäßig melden. Zudem dürfe er sich dem mutmaßlichen Opfer nicht nähern und mit ihm auch nicht kommunizieren, hieß es.

Nach Angaben des Stuttgarter Vereins von Mitte Juni bestreitet Karazor jede strafbare Handlung. Was ihm vorgeworfen wird, wollte der VfB bisher nicht sagen. Die Polizei auf Ibiza hatte auf dpa-Anfrage nur die Festnahme von zwei Deutschen bestätigen wollen. Sie würden von einer jungen Spanierin der Vergewaltigung beschuldigt.

Karazor hatte sich beim VfB in der vergangenen Saison zu einem Stammspieler im Mittelfeld entwickelt. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit hat er infolge seiner Festnahme bislang komplett verpasst.