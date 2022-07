BVB: Terzic macht Jungspund zu drittem Kapitän

Als Kapitän Marco Reus bei der Test-Niederlage gegen Villarreal (0:2) vom Platz ging, übernahm ein Youngster die Binde – und das nicht ohne Grund, wie Terzic bestätigte

Die letzten Testspiele von Borussia Dortmund machen klar: Vor dem neuen und alten Cheftrainer Edin Terzic liegt noch eine Menge Arbeit. Bei den beiden Härtetests gegen den Valencia CF (1:3) und den Villarreal CF (0:2) unterlagen die Schwarz-Gelben.

Etwas, was die BVB-Fans an dem letzten Spiel allerdings dennoch gefallen haben dürfte, ist der Fakt, dass Jude Bellingham ab der 70. Minute mit der Kapitänsbinde am Arm auf dem Feld stand. Dortmunds Kapitän Marco Reus ging vom Platz und überreichte dem 19-Jährigen die Binde. Vize-Kapitän Mats Hummels war zu diesem Zeitpunkt bereits ausgewechselt.

Terzic schenkt Bellingham großes Vertrauen

Und das nicht ohne Grund. Coach Terzic verriet nach der Partie, dass der junge Engländer als dritter Kapitän in die kommende Saison gehen wird. Damit schenkt der 39-Jährige dem Abräumer im Mittelfeld ein noch größeres Vertrauen als deutlich erfahreneren Spielern wie beispielsweise Emre Can.

Und das kommt nicht von ungefähr. Bellingham gehörte bereits in der vergangenen Saison zu den absoluten Leadern auf dem Platz. Damals sogar noch als 18-jähriger Jungspund warf er sich regelmäßig in die Zweikämpfe und riss seine Mitspieler mit. Kein Wunder also, dass Terzic ihm diese Rolle zutraut.

Dazu sammelte Bellingham im vergangenen Jahr wettbewerbsübergreifend mit 44 Einsätzen und 3.796 Spielminuten klar die meiste Spielzeit unter allen BVB-Akteuren – noch vor Stammkeeper Gregor Kobel. Heißt also auch: Wenn Reus und Hummels, die sicherlich nicht mehr die jüngsten sind, mal eine Pause brauchen, ist Bellingham in der Regel zur Stelle.

Top-Klubs aus England sind heiß auf Bellingham

Ein weiterer Hintergedanke, den die Schwarz-Gelben sicherlich in diese Entscheidung haben einfließen lassen, sind die anhaltenden Wechselgerüchte um das Top-Talent. Für diesen Sommer haben die Bosse einen klaren Riegel vor einen Wechsel geschoben. Im kommenden Sommer könnte das allerdings anders aussehen.

Wie unter anderem die „Sun“ berichtet, bringe sich vor allem der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp schon jetzt in Position, um im kommenden Sommer einen erneuten Vorstoß zu wagen. Doch auch andere Top-Klubs von der Insel seien im Rennen. Bellinghams Vertrag läuft noch bis 2025.

Doch klar ist, zumindest in der kommenden Saison dürfen die BVB-Anhänger den talentierten Mittelfeldspieler noch einige Male bestaunen – vielleicht sogar hin und wieder mit der Kapitänsbinde am Arm.