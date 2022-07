S04-Testspiel: Unnerstall dabei - Twente meldet 25.000 Fans stef

Der FC Twente meldet für das Freundschaftsspiel gegen den FC Schalke 04 eine tolle Kulisse. Auf Seiten der "Tukkers" ist auch ein ehemaliger Schalker Derbyheld dabei.

Am Freitagabend (20.00 Uhr) steigt das Freundschaftsspiel des FC Twente gegen den FC Schalke 04 im Stadion „De Grolsch Veste“ in Enschede. Wegen der Fanfreundschaft zwischen den beiden Vereinen waren Insider zunächst von 15.000 bis 20.000 Zuschauern ausgegangen, die bei diesem Testspiel dabei sein wollen. Seit gestern Abend steht fest: Es werden deutlich mehr Fans der Tukkers und der Königsblauen sein, die bei diesem Spiel dabei sein wollen. Denn das Stadion wird mit mehr als 25.000 Zuschauern besetzt sein.

Das teilte Twente am Donnerstagabend mit. „Es ist beispiellos, dass mehr als 25.000 Fans im Stadion sein werden. Es ist ein Testspiel und mitten in den Ferien. Andererseits ist es natürlich ein Spiel gegen Schalke 04, eine Mannschaft, mit der der FC Twente eine besondere Bindung hat und der Verein, der wieder in die Bundesliga aufgestiegen ist. Ich freue mich darauf“, sagte der Trainer von Twente Enschede Ron Jans auf der Vereinshomepage.

Unnerstall war vor der letzten Saison vom PSV Eindhoven gekommen

Insgesamt passen 30.205 Fans in das 1998 gebaute und 2008 und 2011 auf das jetzige Fassungsvermögen ausgebaute Stadion. Jans kündigte an, dass auch der ehemalige Schalker Derbyheld Lars Unnerstall am Freitag wieder im Kader sein wird, der zuletzt pausiert hatte. Unnerstall war vor der letzten Saison vom PSV Eindhoven zu den Tukkers gewechselt und hatte mit starken Leistungen im Tor mit dazu beigetragen, dass Enschede in dieser Saison wieder international vertreten ist.

Am 4. August wird in der UEFA Conference League entweder der luxemburgische Klub Racing FC Union oder der serbische Vertreter FK Cukaricki Gegner der Niederländer sein. Zuvor stehen aber noch die Testspiele gegen den S04 und den FC Bologna an. Jans erwartet wie beim 3:3 gegen Werder Bremen, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, ein enges Spiel gegen die Königsblauen.

Ab 16.00 Uhr sollen sich rund um das in der Nähe der Universität in Enschede gelegene Stadion bereits die ersten Anhänger beider Vereine treffen, bevor sie dann gemeinsam zum Spiel um 20.00 Uhr ins Stadion gehen können. Einige Fans sehen sich dann am Sonntag bereits wieder. Denn die Supportervereinigung VAK-P hat auf der offiziellen Saisoneröffnung des FC Schalke 04 ebenso einen Stand, wie der Verein Twente Enschede selbst. Dieser wird mit einem Verkaufswagen in Gelsenkirchen vor Ort sein. Das zeigt, wie eng die Beziehungen beider Vereine inzwischen sind.