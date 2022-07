BVB: Haller meldet sich aus dem Krankenhaus

MSV Duisburg Transfers, Stimmung, Erwartungen: Das sagt Heskamp vor dem Start

Mit dem Gastspiel beim VfL Osnabrück am Freitag (19 Uhr) startet der MSV Duisburg in die Drittliga-Saison. So blickt Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp auf den Start.