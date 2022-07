Schalke: Zugang Kral überzeugt bei 5:0-Testspiel-Erfolg

Lockerer Sieg im ersten Teil des Testspiel-Doppelpacks: Schalke 04 besiegte in Mittersill den Drittligisten FC Kufstein mit 5:0 (3:0).

Im ersten Test des Doppelpacks am Sonntag ließ die B-Elf des Bundesliga-Aufsteigers FC Schalke 04 im Spiel gegen den Drittligisten FC Kufstein nichts anbrennen. Die Königsblauen siegten für etwa 500 Zuschauern in Mittersill locker mit 5:0 (3:0).

Die Aufstellung von Trainer Frank Kramer gab einen Einblick in den aktuellen Leistungsstand im Schalker Kader. Einige zählten zur B-Elf, weil sie während der Woche in Mittersill wenig trainierten oder zu spät eingetroffen sind – gemeint sind Thomas Ouwejan (angeschlagen) sowie Alex Kral und Florian Flick (beide kamen verspätet).





Dass Ralf Fährmann im Tor stand, überraschte ebenso wenig. Fährmann liegt im Rennen um die Nummer zwei vorn. Was aber überraschte: Mehmet Can Aydin, Florent Mollet und Marius Bülter, eigentlich Anwärter für einen Stammplatz, gehörten nur zur B-Elf.

Schalke: Fährmann – Aydin, Lode, Cissé (61. Matriciani), Ouwejan (61. Calhanoglu) – Kral (46. Lee), Flick – Bülter, Idrizi, Mollet – Pieringer. Tore: 1:0 Idrizi (6.), 2:0 Mollet (30.), 3:0 Bülter (37.), 4:0 Bülter (64., Foulelfmeter), 5:0 Pieringer (69.).

Die präsentierte sich gegen den Drittligisten vernünftig: Zwar klappte nicht jeder Pass und zuweilen geriet der Spielaufbau etwas zu langsam. Aber die Schalker gestalteten das Spiel hochüberlegen und erarbeiteten sich in der ersten Hälfte ein halbes Dutzend Chancen der Marke „Die muss er machen“. Doch nur drei Tore fielen.

Das erste war das Schönste: Blendi Idrizi umkurvte im Kufsteiner Strafraum auf engstem Raum drei Gegenspieler und schob den Ball zur frühen 1:0-Führung ins Netz (6.). In der 30. Minute stand Florent Mollet richtig und erhöhte auf 2:0. Kurz vor der Pause setzte sich Alex Kral, der ein gutes Debüt feierte, auf der rechten Seite schön durch und flankte perfekt in die Mitte: Marius Bülter traf per Kopf zum 3:0-Pausenstand. Auffälligster Schalker war Torschütze Idrizi, der im Mittelfeld spielfreudig und trickreich wirkte. Und noch einer bekam viel Applaus des Publikums: Schalke-Werner, der auf der Tribünenseite den Linienrichter gab, weil nur ein Schiedsrichter zur Verfügung stand, aber keine Assistenten.

Nach der Pause ließen es die Königsblauen in großer Sommer-Mittagshitze ruhiger angehen. Sie erarbeiteten sich einige Ecken, die aber wenig einbrachten. In der 64. Minute drang Marius Bülter in den Strafraum ein und wurde gefoult – Elfmeter. Bülter trat selbst an, verlud den Torhüter und schob den Ball zum 4:0 ins rechte Eck. Fünf Minuten später gelang Marvin Pieringer ein schönes Tor. Im Gegenpressing hatte Dong-gyeong Lee den Ball erobert, Bülter legte quer auf Pieringer. Vor seinem Torschuss umkurvte er die halbe Kufsteiner Verteidigung und erzielte das 5:0. Das war der letzte Höhepunkt des ersten Tests.