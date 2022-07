Borussia Dortmund: Subotic greift BVB-Verantwortliche an

Neven Subotic hat im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF mit der Glitzerwelt im Fußball abgerechnet. Dabei griff er auch die Verantwortlichen des BVB scharf an.

Neven Subotic hat bei Borussia Dortmund die erfolgreichste Zeit in seiner Karriere als Fußballspieler verbracht. 2011 und 2012 feierte der 33-Jährige mit dem BVB die Deutsche Meisterschaft. Unvergessen die Bilder, als er bei einem Autokorso durch Dortmund mit nacktem Oberkörper in einem Auto stehend mit den BVB-Fans feierte.

Heute schämt sich Subotic, der seine Karriere nach einem misslungenen Gastspiel in der Türkei inzwischen beendet hat, Teil der glitzernden Fußballwelt gewesen zu sein. Er habe irgendwann vier Autos und ein Motorrad besessen, aber glücklich sei er dabei nicht geworden. Er habe sich dabei selbst verloren. Dieses Scheinleben als Fußballprofi sei ihm als ganz junger Mensch auch von außen als richtig und normal suggeriert worden. „Alles andere war mir egal“, sagte er im Aktuellen Sportstudio des ZDF. „Weil mir auch von außen eingetrichtert wurde: So lange du Fußball spielst, so lange ihr gewinnt: Alles andere spielt gar keine Rolle. Und ich habe das geglaubt.“

Stiftungs-Engagement argwöhnisch beäugt

Irgendwann habe sich aber sein Gewissen immer häufiger zu Wort gemeldet: „Das Gewissen hat mir irgendwann gesagt: Das brauchst du eigentlich nicht.“ Heute schäme er sich für sein Verhalten. „In dem Moment, als ich Fußballer geworden bin, wurde es mal ganz weit nach hinten verdrängt, weil alles geglitzert hat. Stadien, die 1. Bundesliga, das war für mich sehr beeindruckend. Eine ganz neue Nische, in der man sich befindet. Man ist auf einmal in der Dortmunder Elite unterwegs, die ja auch alle einen Duktus und eine eigene Kultur pflegen“, erklärte er. Aber er habe keinen relevanten gesellschaftlichen Beitrag geleistet. Inzwischen hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel: „Alles geben – warum der Weg zu einer gerechteren Welt bei uns selbst anfängt.“

Dabei kritisierte er auch die Verantwortlichen des BVB. Sein späteres Engagement für seine Stiftung sei argwöhnisch beäugt worden: „Wir hatten unsere Charity-Aktionen einmal im Jahr. Da sind wir ins Kinderkrankenhaus mit Fotografen noch dabei“, meinte er, aber dass er sich wirklich gesellschaftlich engagiere, sei eher nicht gewollt gewesen.

Vielleicht wollte man mich auch an einem gewissen Punkt nicht mehr beim Verein haben, dann sucht man irgendwelche Gründe. Neven Subotic

Das habe er gespürt, als er bereits mit 22 Jahren seine Stiftung, die Brunnen in Äthiopien bauen lässt, aufgebaut habe. „Fakt ist, dass es genauso war. Mir wurde deutlich gemacht, dass ich mit der Stiftung mal den Ball flacher halten soll“, erklärte er. Bereits damals habe er sich einige Stunden täglich mit der Stiftung beschäftigt. Das war den Funktionären – Namen nannte er nicht – wohl zu viel. „Mir wurde angehangen, dass ich mich einen Tag vor dem Spiel mit jemanden zu einem Kaffee getroffen habe. Mir wurde angehangen, dass ich einen Kalender habe, in dem ich meine Termine eintrage.“

Subotic sieht Chancen für Dortmunder Meisterschaft

Sein Fazit: „Einige Funktionäre kannten das nicht. Die hatten gar keine Beziehung dazu und haben aus diesem Unwissen heraus eine Position entwickelt, weil sie das nicht kennen, weil sie ein Gefühl dafür haben, dass es ablenken könnte, rein theoretisch, dass es negativ zu bewerten war.“ Vielleicht habe man es aber auch benutzt, um ihn loszuwerden. „Vielleicht wollte man mich auch an einem gewissen Punkt nicht mehr beim Verein haben, dann sucht man irgendwelche Gründe.“

Dennoch drückt er dem BVB in jedem Jahr im Meisterrennen die Daumen. „Ich glaube und hoffe das jedes Jahr. Ich glaube, in diesem Jahr ist eine gewisse höhere Chance und Wahrscheinlichkeit, dadurch, dass die Bayern einen Umschwung haben. Ein Mané ist zwar ein herausragender Spieler, ,aber dass er mehr Tore schießen wird, als Robert Lewandowski – oder genauso viele – in seinem ersten Jahr in einer neuen Liga, in einem neuen Land, in einer neuen Mannschaft, das ist noch offen.“