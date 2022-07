Bochums Testspielgegner: Nuri Sahin erneuert BVB-Traum

Wenn der VfL Bochum bei seiner Saisoneröffnung auf Antalyaspor trifft, kehrt einer ins Ruhrgebiet zurück. Antalyas Trainer Nuri Sahin.

Am kommenden Samstag hat der VfL Bochum im Rahmen seiner Saisoneröffnung nicht nur einen großen Familientag für seine Fans geplant. Es steht im Ruhrstadion auch ein Testspiel gegen den türkischen Süperligisten Fraport Antalyaspor an (15.30 Uhr). Dort ist seit dem vergangenen Oktober Nuri Sahin Trainer. Für den Hagener ist es eine Heimkehr ins Ruhrgebiet.

Und genau dahin will er eines Tages auch wieder hin. Im Rahmen des Trainingslagers von Antalyspor im türkischen Burdur erneuerte der langjährige Spieler von Borussia Dortmund seine Liebe zum BVB. Er habe viel Glück gehabt, mit dem Verein, dessen Fan er schon als Kind gewesen sei, Deutscher Meister zu werden und dort Kapitän zu sein. „Dortmund wird für immer mein zu Hause bleiben und es ist mein Ziel, eines Tages dorthin zurückzukehren“, sagte Sahin, dem in der Türkei eine große Trainerkarriere vorausgesagt wird.

Unter anderem soll bereits vor dieser Saison Galatasaray Istanbul scharf auf den 33-Jährigen gewesen sein. Antalyaspor hatte aber kategorisch einen Wechsel ausgeschlossen. Kein Wunder, denn in der vergangenen Saison führte Sahin nach seinem Wechsel vom Platz auf den Trainerstuhl den Verein aus der Abstiegszone noch ins obere Mittelfeld. In diesem Jahr soll es für den Klub von der Mittelmeerküste noch weiter nach oben gehen.

Am 18. Juli wird Antalyaspor aber zunächst in sein zweites Trainingslager aufbrechen, das der Verein in Deutschland absolvieren wird. Neben dem Spiel gegen den VfL Bochum steht auch noch eine Partie gegen Sahins große Liebe BVB auf dem Plan. Am 30. Juli um 17 Uhr spielen die Schwarz-Gelben ebenfalls gegen Antalyaspor. Allerdings nicht im Signa-Iduna-Park, sondern im Trainingszentrum in Brackel. Auf dieses Spiel freut sich der ehemalige türkische Nationalspieler ganz besonders: „Es wird toll, die Mitarbeiter, meine ehemaligen Teamkollegen und den Vorstand wieder zu sehen“, sagte Sahin. Und er wiederholte sein eigentliches Ziel. Er hoffe, eines Tages bei Borussia Dortmund selbst als Trainer an der Seitenlinie zu stehen. „Hoffentlich werde ich eines Tages bei Borussia Dortmund, auch wenn es vielleicht nur für ein Spiel ist, die Mannschaft trainieren und auf meiner linken Seite die Gelbe Wand haben.“

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, den Sahin nun also in der kommenden Saison erst einmal bei Antalyaspor und in der kommenden Woche in Bochum weiter fortsetzt.