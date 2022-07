Schalke: Test gegen Twente - "Ganz Enschede freut sich auf den S04"

Henny ten Vergert ist Vorsitzender des Schalke-Fanclubs "Blau und Weiss Enschede". Er erwartet 15.000 bis 20.000 Zuschauer am kommenden Freitag beim Testspiel zwischen Twente und S04.

Henny ten Vergert ist in Enschede in diesen Tagen wieder sehr gefragt. Der inzwischen 73-Jährige ist der Vorsitzende des Schalke-Fanclubs „Blau und Weiss Enschede“. Und das seit der Gründung 1995.

Fan der Königsblauen ist Enschedes "Mister Schalke" bereits wesentlich länger. Familiäre Bande haben den Niederländer im Jahr 1969 zum ersten Mal in die Glückauf-Kampfbahn nach Gelsenkirchen geführt. "Mein Schwager ist ein Neffe des ehemaligen Schalker Spielers Werner Cremers", verrät der Niederländer. Cremers hatte in der Saison 1948/1949 sieben Oberligaspiele für die Knappen bestritten.

Seit jenem Spiel vor 53 Jahren hält ten Vergert den Königsblauen die Treue. Ten Vergert kann deshalb getrost als die Keimzelle der Fanfreundschaft zwischen den Anhängern der "Knappen" und denen der "Tukkers" bezeichnet werden. Mittlerweile bestehen auch besonders zwischen den "Ultras Gelsenkirchen" und der Enscheder Ultrabewegung "Vak-P" intensive Beziehungen.

"Ganz Enschede freut sich auf den S04"

In Holland – Ten Vergert benutzt selbst das Synonym der Deutschen für die Niederlande, obwohl Enschede gar nicht in Holland, sondern in der Provinz Overijssel liegt - geht er nur selten ins Stadion. Die Atmosphäre sei nicht so familiär wie in Deutschland.

Normalerweise. Denn am kommenden Freitag gibt es natürlich eine Ausnahme. Dann steht er mit tausenden Schalkern im Gästeblock. Obwohl es seiner Meinung nach im gesamtem Stadion eher gemischt zugehen wird unter den Fangruppen. „Ganz Enschede freut sich auf den S04“, sagt er. Er selbst natürlich auch. Auch, wenn wegen des Termins in den Ferien derzeit viele Mitglieder des Fanclubs im Urlaub sind und es deswegen wohl keine Party in ihrer Stammkneipe „Café De Toekomst“ in Enschede geben wird. „Dafür werden wir erst vor dem Stadion und dann im Stadion in der Kneipe im Schalke-Bereich anzutreffen sein“, verspricht er. Dann wird auch wieder das riesige Banner mit der Aufschrift „Blau und Weiss Enschede“ zu sehen sein.

Schalke-Fanclub in Eschede boomt Ten Vergert rechnet mit „15.000 bis 20.000 Fans“ im Stadion De Grolsch Veste. Bei beiden Vereinen sei die Vorfreude auf die Saison riesig. Er selbst merkt das auch an den erneut gestiegenen Mitgliedszahlen in seinem Fanclub. „Wir hatten nach dem Bundesligaaufstieg wieder viele Neueintritte“, erklärt er. Die aktuelle Mitgliederzahl liegt jetzt bei etwa 325. Prominentestes Mitglied ist Schalkes Eurofighter Youri Mulder, der bereits 1995 eingetreten ist und seitdem „immer noch jährlich seine 15 Euro Beitrag zahlt.“ Mulder, der auch aktuelles Mitglied im Aufsichtsrat der Knappen ist, lebt in Enschede.

„De Toekomst“ heißt auf Deutsch „die Zukunft“ und die sieht der Schalke-Fan aus Enschede für seinen Lieblingsverein wieder rosarot beziehungsweise königsblau. Der Bus für das erste Heimspiel von S04 gegen Borussia Mönchengladbach ist bereits bestellt. Es wäre die Busreise Nummer 431 für den Fanclub „Blau und Weiss Enschede“.