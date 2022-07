VfL Bochum: Soares muss wohl noch länger pausieren

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hält derzeit sein Sommer-Trainingslager in Südtirol ab. Mit im Gepäck: Personelle Probleme. So ist der Stand.

Bisher kann Thomas Reis, Trainer des VfL Bochum, nicht aus dem Vollen schöpfen. Auch im Trainingslager in Südtirol ist er zum Improvisieren gezwungen. Auch nach dem 3:2-Testerfolg gegen US Lecce wird das nicht anders aussehen.

Nach dem Testspiel ist neben Zugang Ivan Ordets, der bereits nach 20 Minuten mit muskulären Problemen ausgewechselt werden musste, auch Philipp Förster angeschlagen, der kurz vor dem Ende der Partie einen Schlag in die Wade bekam, am Donnerstag war er nur auf dem Fahrrad anzutreffen. Da er aber 90 Minuten gespielt hat, hätte er eh nicht das Pensum mit der Mannschaft absolvieren müssen. Bei Ordets gab Reis bereits am Mittwochabend Entwarnung, als er sagte: "Der Gedanke war, dass er 45 Minuten spielt. Das Trainingspensum war sehr hoch und er hatte zuletzt kein Balltraining. Die Muskulatur hat etwas zugemacht. Da wollten wir kein Risiko eingehen."

Ob er oder Förster am Samstag beim nächsten Test (16:30 Uhr) gegen Spezia Calcio mitwirken können, steht noch nicht fest. Generell hofft Reis, dass zumindest Neuzugang Saidy Janko gegen die Italiener wieder mitspielen kann. Er konnte sein Trainingspensum steigern, ein Mitwirken gegen Calcio ist im Bereich des Möglichen.

Christopher Antwi-Adjei plant der Coach der Bochumer ab der kommenden Woche ein, etwas schwieriger ist die Prognose bei Danilo Soares. Reis: "Danilo wird Samstag nicht spielen, ich weiß nicht, wann er wieder dabei ist. Das kann noch eine Zeitlang dauern." Derzeit arbeitet der Linksverteidiger mit VfL-Rehatrainer Benedikt Oppenhäuser am Comeback. gp / cb