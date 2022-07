VfL Bochum: Stöger und Holtmann über neue Saison und mäßige Testspiele

Gerrit Holtmann spielt bereits eine tragende Rolle beim VfL Bochum, Rückkehrer Kevin Stöger möchte es ihm kommende Saison gleich tun. Das Duo im Doppel-Interview.

Gerrit Holtmann über Kevin Stöger: Ich habe schon öfter gegen ihn gespielt. Er hat ein feines Füßchen, chippt die Bälle immer wieder gerne rein. Das habe ich im Training wieder gesehen. Es ist schön, dass wir jetzt in einer Mannschaft spielen.

Kevin Stöger über Gerrit Holtmann: Ich bin froh, dass er jetzt in meiner Mannschaft spielt. Man hat letzte Saison schon gesehen, was für eine Qualität er hat. Er ist genau der Spielertyp, den ich in meiner Mannschaft haben will. Er geht oft tief, ich kann ihn schicken. Ich glaube, das kann ganz gut funktionieren. Ich hoffe, dass er bei uns bleibt und seinen Vertrag verlängert. Ich glaube, Bochum hat ihm ein sehr gutes Angebot gemacht (lacht).

Kevin Stöger über seinen Abschied aus Bochum aus heutiger Sicht: Nein, ich denke, es war damals der richtige Schritt für mich. Es war meine erste Station in der Bundesliga damals in Düsseldorf. Es waren zwei schöne Jahre. Die beiden Saisons danach in Mainz hätte ich mir mehr Spielzeit gewünscht, klar. Der VfL wollte mich ja schon vor einem Jahr zurückholen. Ich freue mich auf die kommende Saison, bereue die vergangenen vier Jahre aber nicht.

Gerrit Holtmann über die Rolle des VfL in der neuen Saison: Wir waren letztes Jahr schon der erste Abstiegskandidat. Jetzt sind Bremen und Schalke hochgekommen. Ich sehe aber trotzdem wieder die Chance, dass wir den Spielen unseren Stempel aufdrücken. Wir haben natürlich gute Spieler verloren, aber auch neue Qualität gewonnen. Wichtig ist, dass wir immer über unseren Zenit hinaus gehen. Wir müssen schnell nach vorne spielen, das ist unsere Stärke. Wenn wir nicht laufen und pressen, wird es schwierig für uns.

Kevin Stöger über die bisher mäßigen Testspiele: Die Vorbereitung ist hart. Jetzt kommen noch zwei wichtige Testspiele. Die letzten Tests waren nicht so wie wir uns das vorgestellt haben. Es war schwer, weil nicht alle auf dem gleichen Stand waren, weil Spieler teilweise auf ungewohnten Positionen ausprobiert wurden. Da müssen wir uns natürlich noch einfinden.

Kevin Stöger über die Belastung in der Vorbereitung: Kurz nach dem Training ist die Ampel schon öfter mal Rot. Aber wir haben hier beste Bedingungen, müssen gut regenerieren, das gehört dazu. Je mehr wir hier arbeiten, desto mehr werden wir während der Saison profitieren. Unser Spiel ist anstrengend und intensiv. Wir wollen agieren und nicht reagieren.

Kevin Stöger über eine mögliche Rückkehr in die Nationalelf: Es wäre natürlich schön, wieder dabei zu sein. In erster Linie geht es jetzt darum, eine gute Vorbereitung zu absolvieren. Als ich früher zum Kader gehört habe, habe ich mich ja leider schwer verletzt. Die Nationalelf ist natürlich ein Ziel. Aber zunächst möchte ich eine gute Saison mit dem VfL spielen.

Kevin Stöger und Gerrit Holtmann über ihre Tipps für das Bochumer Abschneiden:

KS: Ich bin mir sicher, dass wir nicht absteigen werden. Notfalls geht es halt über den Relegationsplatz.

GH: Platz 14.

gp / ea